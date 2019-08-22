До конца года в Ростовской области в кредит отремонтируют 30 домов

Для получения кредита не требуется ни обеспечение, ни поручительство, ни подтверждение доходов жильцов, при этом с 2017 года возможно погашение части процентов по кредитам за счет финансовой поддержки. В 2019 году сумма указанной поддержки составит 10 миллионов рублей.