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До конца года в Ростовской области в кредит отремонтируют 30 домов

22 августа 2019, 08:31
Фото: donland.ru
В Ростовской области до конца 2019 года отремонтируют в кредит 30 многоквартирных домов, сообщило региональное правительство.

Область одной из первых в стране начала проводить капитальный ремонт общего имущества многоквартирных домов в кредит. С 2014 года по указанной схеме отремонтировали 80 домов в Волгодонске, Зверево, Новочеркасске, Ростове, Таганроге, Шахтах, а также в Аксайском, Белокалитвинском, Зерноградском и Цимлянском районах.

В 2019 году возможностью провести капремонт в кредит решили воспользоваться жильцы тридцати домов. Общая стоимость запланированного ремонта 96,79 миллиона рублей, из них 57,74 миллиона рублей кредитные.

Для получения кредита не требуется ни обеспечение, ни поручительство, ни подтверждение доходов жильцов, при этом с 2017 года возможно погашение части процентов по кредитам за счет финансовой поддержки. В 2019 году сумма указанной поддержки составит 10 миллионов рублей.

Напомним, капитальный ремонт домов в области завершат до наступления холодов.

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