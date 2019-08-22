ФК «Чайка» отказался комментировать сообщение об обысках

Ранее в СМИ появилось сообщение о том, что в офисах клуба прошли обыски из-за подозрения на договорные матчи. Якобы перед одной из игр были сделаны ставки на 60 миллионов рублей, все они оказались выигрышными. Предполагается, что в совокупности люди получили 350 миллионов рублей, что вызвало интерес правоохранительных органов.