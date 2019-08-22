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ФК «Чайка» отказался комментировать сообщение об обысках

22 августа 2019, 09:15
Фото: pixabay.com
Футбольный клуб «Чайка» отказался от комментариев по поводу информации об обысках в офисах, следует из ответа представителя «Чайки».

«У нас нет комментариев», — сообщил сотрудник клуба. В пресс-службе МВД Ростовской области отметили, что уточняют информацию по этому поводу.

Ранее в СМИ появилось сообщение о том, что в офисах клуба прошли обыски из-за подозрения на договорные матчи. Якобы перед одной из игр были сделаны ставки на 60 миллионов рублей, все они оказались выигрышными. Предполагается, что в совокупности люди получили 350 миллионов рублей, что вызвало интерес правоохранительных органов.

«Чайка» — футбольный клуб из села Песчанокопское, его основателем и президентом является ростовский бизнесмен Андрей Чайка. Клуб выступает в Первенстве Футбольной национальной лиги.

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