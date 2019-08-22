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Стали известны сроки отказа от курения для снижения риска болезней сердца

22 августа 2019, 13:39
Фото: pxhere.com
Специалисты из Университета Вандербильта (США) провели исследование, результаты которого показали, что даже заядлые курильщики, отказавшись от курения, могут снизить риск развития сердечных заболеваний.

Газета “Известия” пишет, что в исследовательской работе, продлившейся шестьдесят лет, участвовали почти девять тысяч человек. Так, по итогам наблюдений специалисты отметили, что даже у человека, курившего на протяжение двадцати лет, вероятность появления сердечно-сосудистых заболеваний можно снизить на тридцать девять процентов при отказе от курения более чем на пять лет.

Отмечается, что для нормализации уровня риска болезней сердца необходимо отказаться от пагубной привычки примерно на двадцать пять лет.

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