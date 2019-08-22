Стали известны сроки отказа от курения для снижения риска болезней сердца

Газета “Известия” пишет, что в исследовательской работе, продлившейся шестьдесят лет, участвовали почти девять тысяч человек. Так, по итогам наблюдений специалисты отметили, что даже у человека, курившего на протяжение двадцати лет, вероятность появления сердечно-сосудистых заболеваний можно снизить на тридцать девять процентов при отказе от курения более чем на пять лет.