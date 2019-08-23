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Ростовская модель Лопырева призналась, что ела капусту для роста груди

23 августа 2019, 18:54
Фото: @lopyrevavika
Модель Виктория Лопырева из Ростова-на-Дону рассказала, что ела капусту, чтобы у нее выросла грудь, сообщается на странице девушки в Instagram.

Ростовчанка написала, что сейчас у нее третий размер груди, однако в школьные годы она походила в маме и спрашивала, когда она вырастет. Лопырева призналась, что ела для этого салат из капусты.

«Я опросила своих друзей и разных стран и они заявили, что грудь важнее, чем попа», — написала модель. Она спросила у подписчиков, что важнее.

«А у вас разве не силиконовая грудь?», — поинтересовались пользователи.

«Думаю, важнее всего натуральность. Умение принимать и любить своё тело. Кого-то природа наградила большой попой, а кого-то нет, в этом вся прелесть — в индивидуальности, в разнообразии», — прозвучало в комментариях.

Ранее подписчики посоветовали Лопыревой застраховать ноги.

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#Новости#Илья Ульянов#Общество
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