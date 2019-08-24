Как пестициды стали причиной войны между фермерами и пчеловодами в Ростове

«Песчанокопский, Октябрьский и Миллеровский район - эти районы очень серьезно пострадали. Было уничтожение семей и путем опрыскивания, и в других районах понемногу. Волнуют наших пчеловодов и вопросы реализации меда. Фальсифицируют продукцию, недоступность ее в сетевых магазинах - это все затрудняет работу наших пчеловодов. Реализация меда через перекупщиков дает то, что пчеловоды работают «по нулям». Конечно, это неправильно. Надо понимать, что мы не в Бразилии, где с одного улья снимают по 800 килограмм меда, потому что там нет зимы. У нас в среднем по 20 - 60 кг или реже 100 кг меда выходит. Но и этого мало для того, чтобы достойно содержать семьи», - сказал Василенко.