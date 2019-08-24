Как пестициды стали причиной войны между фермерами и пчеловодами в Ростове

Posted 24 августа 2019,, 16:47
Published 24 августа 2019,, 16:47
Modified Сегодня, 06:24
Updated Сегодня, 06:24
Проблемы применения препаратов для опрыскивания полей, в результате чего и погибли пчелы, а также другие важные вопросы отрасли обсудили на этой неделе законотворцы вместе с пчеловодами.
Что делать пасечникам, чтобы получить свой урожай в конце сезона и не выйти «в ноль», максимально обезопасить своих пчел от ядохимикатов, предоставляя людям «чистый» продукт, разбирался журналист RostovGazeta.
Массовая гибель
В конце июля в Песчанокопском районе Ростовской области пасечники пожаловались на то, что тысячи пчелосемей стали жертвами пестицидов. По словам пчеловодов, представители АО «Агрокомплекс Развильное» произвели обработку полей химикатами, после чего погибли насекомые. Аналогичные случаи были зафиксированы в Миллеровском и Октябрьском районах Ростовской области.
Пасечники готовят коллективный иск в суд, воодушевившись примером коллег из Орловской области, где было возбуждено первое в России уголовное дело по факту массовой гибели пчёл.
Пострадавшие пчеловоды уверяют, что сильнодействующими ядохимикаты поля были обработаны в момент цветения подсолнечника. Чего категорически нельзя делать. Но все дело в том, что пасечники знали о надвигающейся опасности и переместили свои улья. Однако, видимо, яд был настолько сильным, что массово погибла вся рабочая пчела у пасечника Алексея Жержева - а это около сорока пчелосемей.
В законе прописано, что обрабатывать медоносные культуры во время цветения - нельзя, однако мало кто из фермеров готов соблюдать этот пункт.
Но фермеры уверяют, что предупреждали пасечников об обработке, и во время самой обработки никаких пчел в районе 2-3 километров не наблюдалось. Обработка полей была необходима, так как вредитель подсолнечника — хлопковая совка - грозилась уничтожить все растения.
Пасечники заказали три экспертизы, чтобы доказать, что пчелы погибли из-за пестицидов. Однако, ни одна экспертиза не связала яды, которые предоставили АО «Агрокомплекс Развильное», с гибелью пчелосемей. Эксперты уверяют, что необходимых маркеров в России нет, которые бы определили, от какого именно ядохимиката произошла гибель пчел. Разбирательство в этой истории продолжается.
Закон не действует
Еще в 2012 году в Ростовской области был принят региональный закон «О пчеловодстве». Именно этим документом были созданы необходимые условия для разведения, содержания пчел, их использование при опылении растений, получения продуктов пчеловодства и охраны пчел.
Для того, чтобы точно знать, сколько в области пчелосемей, где они располагаются, законодатели придумали ветеринарный паспорт, который должны получить пасечники. Однако этот момент активно игнорируется нашими пчеловодами. Почему? Неясно пока. Видимо, многие производители меда считают, что получение паспорта - это хитрый способ вывести людей на налоги. Но нет, законотворцы устали повторять - никаких налогов не потребуют с них, документ нужен для создания своеобразной базы пасечников.
Фермеры, даже если они захотят оповестить пчеловодов о готовящейся обработке полей, они не смогут этого сделать, так как нет единой базы пасечников. Нет контактов, нет никаких данных о перемещениях пчел. Именно для этого и нужна паспортизация.
В связи с последними неприятными событиями депутаты Законодательного Собрания Ростовской области провели выездное совещание в Зернограде, где смогли высказаться о проблеме пчеловодов сами пасечники, законотворцы, а также общественники и главы районов.
На начало этого года в сельскохозяйственных организациях Ростовской области насчитывалось 457 пчелосемей. Разведением пчел занимаются сельхозпредприятия в 13 районах донского края. В прошлом году произведена 3701 тонна меда.
Жалобы и предложения
Пасечники пожаловались на перекупщиков, которые умудряются купить мед за 60 рублей/килограмм, в то время как сахар стоит около 30 рублей.
«Сильно сбивают цены перекупщики, мешают нам. В Ростовской области существует огромная проблема с реализацией меда. Нужно продумать этот вопрос, решить, как сделать так, чтобы пчеловод не выходил в «ноль» в конце года. Что часто и бывает», - говорит представитель «Союза пчеловодов Дона» Александр Щербаков.
Пчеловод Павел Шевченко считает, что во всем регионе нужно ввести обязательное понятие «день обработки», когда все хозяйства должны уведомить о том, что в конкретное время они будут вести обработку ядохимикатами.
«Если нарушаются правила - штрафы надо увеличивать. Министерство Сельского хозяйства знает о том, какие фермерские хозяйства обрабатывают поля и где, и это точно происходит. Сотрудники этого ведомства и должны информировать пчеловодов», - говорит Шевченко.
Заместитель Председатель Законодательного Собрания Ростовской области - председатель комитета по аграрной политике Вячеслав Василенко настаивает на том, что регистрация пчелосемей поможет избавиться от многих проблем.
«Песчанокопский, Октябрьский и Миллеровский район - эти районы очень серьезно пострадали. Было уничтожение семей и путем опрыскивания, и в других районах понемногу. Волнуют наших пчеловодов и вопросы реализации меда. Фальсифицируют продукцию, недоступность ее в сетевых магазинах - это все затрудняет работу наших пчеловодов. Реализация меда через перекупщиков дает то, что пчеловоды работают «по нулям». Конечно, это неправильно. Надо понимать, что мы не в Бразилии, где с одного улья снимают по 800 килограмм меда, потому что там нет зимы. У нас в среднем по 20 - 60 кг или реже 100 кг меда выходит. Но и этого мало для того, чтобы достойно содержать семьи», - сказал Василенко.
Председатель комитета по аграрной политике предложил найти возможность исключить посредников и заполнить сетевые магазины местным медом, чтобы помочь пчеловодам Ростовской области.
«Хорошо что мы приняли в 2012 году закон, который упорядочил деятельность пчеловодов. Но давайте предложения для внесения ответственности для для нерадивых сельхозпроизводителей, чтобы они не уничтожали наше пчеловодство. Мы продолжим совместную работу с правительством нашей области, с депутатами, чтобы интересы пчеловодов и сельхозтоваропроизводителей были максимально учтены федеральным и региональным законодательством, а также внедрены в практическую деятельность», - отметил Василенко.
Нелегальный мед
По данным Ростовстата, за 2018 год произведено порядка 3,5 тысяч тонн меда, из них 99,9% производится в подсобных личных хозяйствах.
Заместитель министра сельского хозяйства и продовольствия Ростовской области Светлана Полуляшная отметила, что в законе «О пчеловодстве» прописано, что пчеловоды должны иметь ветеринарно-санитарный паспорт.
«Согласно данным ветеринарии, в Ростовской области паспортизирована 1 651 пасека, на которой зарегистрированы 25 тысяч пчелосемей. Эти пасеки легально реализуют мед и с ними можно работать. Этот процент очень мал, надо подумать, как стимулировать пчеловодов к большей паспортизации», - отметила Полуляшная.
Закон гласит - фермеры, которые решают провести опрыскивание ядохимикатами своих полей, должны провести оповещение через СМИ, на границах обрабатываемых пестицидами площадей выставлять щиты с указанием «обработано пестицидами». Там должна содержаться информация о мерах предосторожности и возможные сроки обработки указанной территории.
«Обработка проводится в поздние часы с оповещением владельцев пасек с указанием конкретных препаратов. Соблюдаются санитарно-защитные зоны при работе с пестицидами. Четкие регламент работы с пестицидами есть, другой вопрос, как это работает и выполняется. Предлагаем усилить наказание за нарушение законодательства. Согласно Кодекса об административных правонарушениях, на граждан, нарушивших правила работы с пестицидами, накладывается штраф от 100 до 500 рублей, на должностных лицах от 500 - 100 рублей на юрлиц от 10 до 20 тысяч рублей. Эти суммы мизерные», - считает Полуляшная.
По словам спикера, создание единого реестра пчеловодов необходимо. Чтобы с помощью смс-оповещения фермеры смогли легко рассказать пчеловодам о готовящейся обработке полей ядами.
Опасные вирусы
На встрече пасечники затронули вопрос о том, какие меры принимает регион для того, чтобы не допустить распространение опасных вирусных заболеваний пчел. Ученые МГУ зарегистрировали на территории Ростовской области вирус пчел - кашемира. По данным некоторых пасечников, вирус нашли в Мясниковском и Миллеровском районах Ростовской области. Кашмир — вирус, который может вызывать гибель личинок и куколок на всех стадиях развития, а также взрослых особей. Заболевание протекает самостоятельно или в комплексе с другими патогенами.
Пасечники всерьез озадачены этой проблемой, которая вслед за пестицидами может уничтожить оставшуюся часть пчел. Однако, выяснилось, что главный ветврач Ростовской области Владимир Жилин не знает о выявленных в регионе опасных вирусных заболеваниях пчел.
«Я не слышал об этих опасных вирусах в Ростовской области. Если у вас есть какие-либо данные по этому поводу, передайте нам. Будем разбираться», — сказал Жилин.
Кроме того, Жилин не смог ответить на вопрос заместителя председателя Законодательного собрания Ростовской области Вячеслава Василенко о том, как именно информируются пасечники о необходимости паспортизации. Главный ветврач лишь пожал плечами и ответил: «Мы проводим просветительскую работу. Надо наладить регистрацию пасек и потом говорить об остальном».
80 тысяч пчелиных семей
Всего в 25 регионах России за текущий год погибли около 80 тысяч пчелиных семей, заявил на встрече с депутатами руководитель Ростовской областной общественной организации «Союз пчеловодов Дона» Александр Железняков.
«Произошла гибель четырех тысяч пчелосемей в Миллеровском районе. И что дальше? Будем приводить пчел из Узбекистана или Таджикистана? А кто за этим следит, кто контролирует? Фермеры опрыскивают свои поля массово с дельтапланов, что категорически запрещено. По последним данным ученых Швейцарии и Бразилии, пестициды и другие ядохимикаты сохраняются до 40 месяцев в почве и большинство из них запрещены в Европе, но не в России. Более того, в России вообще не контролируются эта сфера. Отсюда и массовая гибель пчел», - говорит Железняков.
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