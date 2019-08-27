Горячую воду в дома Таганрога не могут пустить из-за отсутствия договора с газовиками

Данная котельная принадлежала ОАО ТКЗ «Красный Котельщик», но в настоящее время находится в аренде у ООО «Таганрогская генерирующая компания». В межотопительном периоде котельная обеспечивает горячим водоснабжением многоквартирные дома и объекты социальной сферы.
Ремонтно-профилактические работы на котельной проводились с 1 по 14 августа 2019 года. После завершения профилактики котельная так и не была запущена из-за отсутствия заключенного договора на газоснабжение.
«В настоящее время при содействии администрации города Таганрога решается вопрос возобновления подачи природного газа на указанную котельную, с целью обеспечения работы котельной и подачи теплоносителя на нужды горячего водоснабжения потребителям», — сказано в сообщении.
Ранее сообщалось, что во вторник, 27 августа, в Ростове-на-Дону на сутки отключат холодную воду на нескольких улицах, в том числе на Вересаева.