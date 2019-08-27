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Горячую воду в дома Таганрога не могут пустить из-за отсутствия договора с газовиками

27 августа 2019, 07:23
Фото: pixabay.com
Почти две недели в Таганроге после проведения профилактических работ не могут запустить котельную, расположенную на улице Ленина, 220, говорится в сообщении городской администрации.

Данная котельная принадлежала ОАО ТКЗ «Красный Котельщик», но в настоящее время находится в аренде у ООО «Таганрогская генерирующая компания». В межотопительном периоде котельная обеспечивает горячим водоснабжением многоквартирные дома и объекты социальной сферы.

Ремонтно-профилактические работы на котельной проводились с 1 по 14 августа 2019 года. После завершения профилактики котельная так и не была запущена из-за отсутствия заключенного договора на газоснабжение.

«В настоящее время при содействии администрации города Таганрога решается вопрос возобновления подачи природного газа на указанную котельную, с целью обеспечения работы котельной и подачи теплоносителя на нужды горячего водоснабжения потребителям», — сказано в сообщении.

Ранее сообщалось, что во вторник, 27 августа, в Ростове-на-Дону на сутки отключат холодную воду на нескольких улицах, в том числе на Вересаева.

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