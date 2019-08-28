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Неизвестный потравил собак в Ростове

28 августа 2019, 05:53
Фото: https://vk.com/rostovnadonu
В Ростове-на-Дону неизвестный на Ленина рассыпал яд, из-за которого гибнут собаки, сообщается в соцсети «ВКонтакте» в одной из городских групп.

«Очень сильный яд распыляют на палки и ветки. Моя собака игралась с палкой и ей стало плохо, после чего мы отвезли ее в ветклинику. Анализы выявили у пса сильнейшее отравление», — написала местная жительница.

Она добавила, что собаке поставили пять капельниц, но спасти ее не удалось.

«Распыление яда на открытой территории при свободном доступе людей является уголовным преступлением. Вам бы заявление в полицию… Вдруг там вся местность отравлена», — прозвучало в комментариях.

«Наверное, пес съел тубазид с едой. Дома нужно иметь витамин В6 (пиридоксин) в ампулах — это антидот, если при первых симптомах вколоть, то можно спасти», — написал один из горожан.

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#Новости#Илья Ульянов#Происшествия
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