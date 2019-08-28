Неизвестный потравил собак в Ростове

«Очень сильный яд распыляют на палки и ветки. Моя собака игралась с палкой и ей стало плохо, после чего мы отвезли ее в ветклинику. Анализы выявили у пса сильнейшее отравление», — написала местная жительница.
Она добавила, что собаке поставили пять капельниц, но спасти ее не удалось.
«Распыление яда на открытой территории при свободном доступе людей является уголовным преступлением. Вам бы заявление в полицию… Вдруг там вся местность отравлена», — прозвучало в комментариях.
«Наверное, пес съел тубазид с едой. Дома нужно иметь витамин В6 (пиридоксин) в ампулах — это антидот, если при первых симптомах вколоть, то можно спасти», — написал один из горожан.