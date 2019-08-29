Мыльный пузырь: станет ли банкротом ТНС энерго из-за 7 млрд долгов

«В свое время в Ростов вошли инвесторы. Их называли питерскими инвесторами и московскими. На самом деле - это оба холдинга из Москвы. Один из них - «ТНС энерго», который купил у жены бывшего губернатора Ростовской области Владимира Чуба «Ростовэнерго». Далее произошла реорганизация, реструктуризация, переход из одного юридического лица - в другое и так далее. Для того, чтобы аккумулировать инвестиции и сделать бизнес прибыльным - они проанализировали, что много средств не поступает от управляющих компаний. Они решили скупать УК, тех, кто не поддавался скупке или продаже - они начали запугивать уголовными делами», - говорит спикер.