Мыльный пузырь: станет ли банкротом ТНС энерго из-за 7 млрд долгов

За прошлый год выручка от продаж в ТНС энерго Ростов-на-Дону составила более 50 миллиардов рублей. «Кривая» по выручке в крупном предприятии меняется только в сторону повышения. В 2014-м году эта сумма составляла чуть более 39 миллиардов рублей.
Однако чистая прибыль компании снижается год от года. В 2018-м году - 110 миллионов рублей, годом ранее - 150 млн рублей, а в 2016 году - 227 млн рублей.
На второй квартал текущего года выручка на предприятии составила более 25 миллиардов рублей, прибыль от продажи - 1,1 млрд рублей.
1,5 миллионов лицевых счетов
Публичное акционерное общество «ТНС энерго Ростов-на-Дону» является гарантирующим поставщиком на розничном рынке электроэнергии в Ростовской области. Предприятие создано в 2005 году, до 2015 года называлось ОАО «Энергосбыт Ростовэнерго». Основной вид деятельности — обеспечение электрической энергией потребителей региона.
Контролируемая доля рынка более 80%. Сегодня ПАО «ТНС энерго Ростов-на-Дону» обслуживает свыше 1,5 миллионов лицевых счетов потребителей Дона. Из них — 1,46 миллионов счетов физических лиц и более 58 тысяч счетов предприятий и организаций.
Компания имеет девять межрайонных отделений и 46 производственных участков. Штат — свыше 1400 специалистов.
«Обеспечение надежного бесперебойного электроснабжения Ростовской области, совершенствование качества клиентского обслуживания, создание максимально комфортных условий для потребителей — ключевые приоритеты деятельности компании. ПАО «ТНС энерго Ростов-на-Дону» — гарантия света и комфорта в квартирах и домах миллионов жителей Донского края», - говорится на сайте компании.
Семь миллиардов долга
Задолженность потребителей перед гарантирующим поставщиком на территории Ростовской области ПАО «ТНС энерго Ростов-на-Дону» продолжает расти и на июнь составила более 7 миллиардов рублей.
Как сообщила компания, наиболее проблемными категориями потребителей с просроченной задолженностью стали предприятия жилищно-коммунального хозяйства — 1,9 млрд. рублей, население — 1,1 млрд. рублей, управляющие компании — 0,9 млрд. рублей, а также предприятия промышленности — 0,5 млрд. рублей.
С начала 2019 года общая сумма задолженности всех потребителей региона увеличилась на 14% с 6,4 до 7,3 миллиардов рублей.
Представители пресс-службы ПАО «ТНС энерго Ростов-на-Дону» назвали самых крупных должников: МУП «Управление Водоканал» — 341 млн. руб.; ГУП РО «УРСВ» — 216 млн. руб.; МУП «Новочеркасские тепловые сети» −25 млн. руб.; ООО «ЖКХ Ленинского района»- 26 млн. руб.; ООО «УК ЖКХ «Достижение»- 13 млн. руб.
Каким образом накопился такой огромный долг и почему Общество не принимает жестких мер по взысканию денег, ожидаются ли в дальнейшем повышения тарифов, будут ли банкротиться крупнейшие предприятия-должники? С этим вопросом RostovGazeta обратилась в пресс-службы ПАО.
«ПАО “ТНС энерго Ростов-на-Дону” ведет системную работу по взысканию просроченной задолженности. Около трети всех судебных исков Ростовской области подает гарантирующий поставщик. На сегодняшний день судами различной инстанции рассматриваются 8 656 исковых заявлений от ПАО «ТНС энерго Ростов-на-Дону» на сумму свыше 1,9 млрд рублей. Для примера в 2018 году по 21 928 исковым заявлениям было взыскано свыше 2,7 млрд рублей», - отметили в ПАО.
Причины возникновения задолженности у каждой категории потребителей разные, говорится в ответе на запрос.
«На промышленность влияет сложная экономическая ситуация. Управляющие компании и ТСЖ не могут собрать деньги с жильцов за поставленные ресурсы. Предприятия тепло-водоснабжения также страдают от низких сборов денежных средств и еще имеют тарифы, которые не учитывают объемы потерь ресурса и износ оборудования. Бюджетные организации сталкиваются с общим недостатком финансирования. В итоге проблемы всех категорий потребителей ложатся на Гарантирующего поставщика в виде отсутствия платы за электроэнергию», - рассказали в компании.
Со своей стороны «ТНС энерго Ростов-на-Дону» кредитуется для того, чтобы рассчитаться с субъектами оптового рынка.
«Что касается инициирования процедуры банкротства - это крайняя мера, если предприятие входит в данную процедуру, то его шансы рассчитаться с долгами и возобновить экономическую деятельность снижаются. Банки такие предприятия не кредитуют, а бюджет не предоставляет субсидий. В законе о банкротстве обозначены критерии предприятий, которые попадают под данную процедуру, и мы четко их придерживаемся. Про тарифы стоит отметить, что для населения их рост ограничен приказом ФАС России «О предельных минимальных и максимальных уровнях тарифов на электрическую энергию, поставляемую населению и приравненным к нему категориям потребителей». Цена продажи электрической энергии прочим потребителям формируется ежемесячно на основе цен, сложившихся по результатам торгов на оптовом рынке электрической энергии и мощности и публикуемых коммерческим оператором оптового рынка АО «АТС»», - рассказали в ПАО.
Мыльный пузырь
Миллиардные долги ПАО бывший руководитель одной из управляющих компаний Ростова-на-Дону, лишившийся УК из-за махинаций, назвал «мыльным пузырем». В 2013 году ему пришлось продать группу компаний холдингу ТНС энерго и спасаться бегством. Свое имя источник боится называть, хотя он уже давно покинул Ростовскую область, преследования со стороны правоохранителей могут возобновиться, говорит он.
«В свое время в Ростов вошли инвесторы. Их называли питерскими инвесторами и московскими. На самом деле - это оба холдинга из Москвы. Один из них - «ТНС энерго», который купил у жены бывшего губернатора Ростовской области Владимира Чуба «Ростовэнерго». Далее произошла реорганизация, реструктуризация, переход из одного юридического лица - в другое и так далее. Для того, чтобы аккумулировать инвестиции и сделать бизнес прибыльным - они проанализировали, что много средств не поступает от управляющих компаний. Они решили скупать УК, тех, кто не поддавался скупке или продаже - они начали запугивать уголовными делами», - говорит спикер.
Убыточная деятельность делается за счет воздушного пузыря, так как управляющие компании по большей части - подконтрольные ПАО «ТНС энерго Ростов-на-Дону», уверен эксперт.
«Основная задача руководителей подконтрольных УК - принимать счета, которые предоставляются ТНС с огромным завышением. Чаще всего освещение улиц даже перекидывается на обычных граждан, выставляя сверхнормативные потребления по непонятным коэффициентам. Завышение зарплаты руководства и огромного количества директоров холдинга включают в тариф и распределяют на население. Чтоб не было разногласий и судов, УК становятся собственниками ПАО через аффилированных лиц. Когда счета большие, все деньги идут на оплату именно их счетов. Денег все равно не хватает, кто-то становится заложником недостатка средств», - продолжает источник.
К примеру, поступает миллион, а счетов выставлено всеми: за тепло, подготовку, обслуживание, ремонт. На сегодня население недоплачивает 5% по сборам, но в случае чрезмерного выставления счетов, недоборов, естественно, становится больше.
«ПАО не обращает на это внимания, так как они по своим завышенным счетам получают деньги в полном объеме. В итоге на собраниях кричат, что УК плохие, они имеют огромные задолженности. Но в итоге, одни УК имеют задолженности перед «Лукойлом», другие перед электроэнергией. У кого какие компании оказались в холдинге», - рассказывает спикер.
Друг с другом эти холдинги часто ссорятся и «натравливают» силовые органы, с которыми тесно сотрудничают, используя административный ресурс.
«Лукойл использовал областную администрацию - замгубернатора по вопросам ЖКХ Сергея Сидаша, а ТНС энерго покровительствует бывший первый заместитель губернатора Ростовской области Александр Гребенщиков, который стал генеральным директором ПАО «ТНС энерго»», - отмечает собеседник.
Подмена терминов позволяет холдингу устанавливать собственный тариф. К примеру, горячую воду назвали «подогретой химочищенной», и служба тарифов уже не имеет права вмешиваться в стоимость и регулировать тариф.
«Раздутые счета электроэнергии образовывались по принципу: те деньги, которые можно было оплатить - оплачивались, а те, что нельзя - повисали в воздухе. Деньги могли не требовать с населения, долг копился, и компанию начали банкротить. При банкротстве УК конкурсного управляющего назначают того, у кого задолженность больше всех. В ходе процесса банкротства образовывается дочерняя компания по выколачиванию долгов, которой переуступают задолженность. После банкротства компаний они имеют права принимать невозмещенные убытки, которые можно включить в тариф», - говорит спикер.
Таким образом повышаются ежегодно дважды тарифы на электроэнергию, хотя затраты на эту сферу константные.
«Аренды услуг и тарифов будут увеличиваться, пока терпение населения не лопнет. Все руководители УК - разменные пешки. Каждый из холдингов используют их как инструмент для устранения конкуренции», - считает эксперт.
Спикер говорит о том, что вернуть 7 миллиардов рублей долгов ТНС не сможет. Чтобы прикрыть раздутые долги, произойдет, скорее всего, фиктивное банкротство.
Проще говоря, ТНС энерго - не является производителем энергии, он является оператором, через который приобретается и перераспределяется эта энергия.
«На самом деле, ТНС энерго просто пустышка. Если смотреть внутрь, градообразующим является совсем другое предприятие. А ТНС - посредник, который делает только наценку. Энергообразующее предприятие не может перепродавать с подобными наценками, потому что ее структура тарифа серьезно контролируется антимонопольными комитетами. Возникает цепочка посредников, через которых это завышение возможно произвести», - говорит спикер.
Чудеса бывают
Глава ассоциации защиты бизнеса Александр Хуруджи считает, что ПАО с задолженностью своих потребителей в размере свыше семи миллиардов рублей справится, сменив юридических лиц.
«Главное, чтобы под «шумок» эти долги не повесили на самих граждан - потребителей. Законодательство не позволяет, конечно же, этого делать. Но чудеса бывают. Сначала будут говорить, что банкротить их нельзя, так как потребители могут пострадать. Но никто не пострадает, уверяю вас. Эту функцию можно передать той же МРСК, после этого провести конкурс, как положено, и выбрать нового гарантирующего поставщика», - говорит Хуруджи.
А со структурой долгов необходимо разбираться, проанализировать аффилированность предприятий - должников, уверен спикер.
«Если провести расследование, можно выяснить и задать вопрос - каким образом цепочка аффилированных компаний, по странному стечению обстоятельств, стали должны сами себе», - отмечает Хуруджи.