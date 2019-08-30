Население самарской области зимой рискует остаться без отопления

Как сообщает издание ФедералПресс, по данным на август на территории Тольятти к наступлению холодов были подготовлены 76% домов. В Новокуйбышевске – 61%, а в Самаре всего 42%.
При этом задолженность УК по Самарской области перед поставщиками электроэнергии превысила отметку в восемь миллиардов рублей. Из-за этого лицензии порядка 66 компаний могут быть аннулированы. Так, ПАО «Т Плюс» направила запрос о лишении лицензий данных предприятий в надзорные органы.
На данный момент специалисты подготовили и опубликовали антирейтинг управляющих компаний Самарского региона. Первую строчку списка занимает «Жилуниверсал», задолженность которого составила порядка 480 миллионов рублей. Следом расположился «ПЖРТ Промышленного района» и его долг в 270 миллионов рублей. Далее идет «УК №2 ЖКХ» и 110 миллионов рублей.
В свою очередь директор «Жилуниверсал» Андрей Борисов отрицает причастность своей компании к задолженности. Он отметил, что это, прежде всего, долги населения, так как все средства перечисляются на счета МП «ЕИРЦ», а в самой УК средства видят только на бумаге.