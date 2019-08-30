Население самарской области зимой рискует остаться без отопления

В свою очередь директор «Жилуниверсал» Андрей Борисов отрицает причастность своей компании к задолженности. Он отметил, что это, прежде всего, долги населения, так как все средства перечисляются на счета МП «ЕИРЦ», а в самой УК средства видят только на бумаге.