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Население самарской области зимой рискует остаться без отопления

30 августа 2019, 13:51
Фото: pxhere.com
На территории Самарской области заканчивается подготовка к будущему отопительному сезону. Однако порядка 50 ТСЖ отстают от графика.

Как сообщает издание ФедералПресс, по данным на август на территории Тольятти к наступлению холодов были подготовлены 76% домов. В Новокуйбышевске – 61%, а в Самаре всего 42%.

При этом задолженность УК по Самарской области перед поставщиками электроэнергии превысила отметку в восемь миллиардов рублей. Из-за этого лицензии порядка 66 компаний могут быть аннулированы. Так, ПАО «Т Плюс» направила запрос о лишении лицензий данных предприятий в надзорные органы.

На данный момент специалисты подготовили и опубликовали антирейтинг управляющих компаний Самарского региона. Первую строчку списка занимает «Жилуниверсал», задолженность которого составила порядка 480 миллионов рублей. Следом расположился «ПЖРТ Промышленного района» и его долг в 270 миллионов рублей. Далее идет «УК №2 ЖКХ» и 110 миллионов рублей.

В свою очередь директор «Жилуниверсал» Андрей Борисов отрицает причастность своей компании к задолженности. Он отметил, что это, прежде всего, долги населения, так как все средства перечисляются на счета МП «ЕИРЦ», а в самой УК средства видят только на бумаге.

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