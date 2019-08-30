Пять новых школ откроют в Батайске к 2024 году

В 2020 году введут в эксплуатацию школу на 600 мест в Северном микрорайоне города, кроме того, рассматривают вопрос выделения средств на строительство еще четырех школ.
Помимо этого, в городе проводят капитальный ремонт лицея № 10, еще три школы отремонтируют в ближайшие три года. В 2022 году построят новое здание в школе № 6 и пристройку для начальных классов в школе № 4.
В общей сложности строительство и капитальный ремонт общеобразовательных учреждений позволит увеличить количество мест на 6,62 тысячи человек.
Отмечается, что в настоящее время все школы в Батайске переполнены в два раза, в 2019 году за парты сядут 14,5 тысячи учеников.