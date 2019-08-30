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Режим ЧС отменили в пострадавшем в январе от взрыва доме в Шахтах

30 августа 2019, 10:48
Фото: donland.ru
В многоквартирном доме на Хабарова, 16 в Шахтах отменили режим чрезвычайной ситуации, сообщила горадминистрация.

По решению Комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечения пожарной безопасности режим ЧС отменили с 28 августа 2019 года. Отмена режима ЧС стала возможна в связи полным выполнением мероприятий по ликвидации последствий взрыва бытового газа в девятиэтажном жилом доме.

В результате взрыва бытового газа 14 января 2019 года обвалились два верхних этажа дома на Хабарова, 16, расположенный рядом дом № 18 получил повреждения. Во время взрыва погибли пять человек, 94 человека переселили в другое жилье.

Напомним, закончить восстановление разрушенных взрывом квартир в Шахтах обещали к сентябрю.

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