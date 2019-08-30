Режим ЧС отменили в пострадавшем в январе от взрыва доме в Шахтах

По решению Комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечения пожарной безопасности режим ЧС отменили с 28 августа 2019 года. Отмена режима ЧС стала возможна в связи полным выполнением мероприятий по ликвидации последствий взрыва бытового газа в девятиэтажном жилом доме.
В результате взрыва бытового газа 14 января 2019 года обвалились два верхних этажа дома на Хабарова, 16, расположенный рядом дом № 18 получил повреждения. Во время взрыва погибли пять человек, 94 человека переселили в другое жилье.