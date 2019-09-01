Сэкономили миллион: финансирование бездомных животных в Ростове резко сократили

СМИ регулярно сообщают о том, что горожане жалуются на растущее число безнадзорных животных. Агрессивные собаки часто нападают на детей и взрослых. Последний громкий случай произошел в Белой Калитве, где стая бродячих собак напала на несовершеннолетнюю девочку. Инцидент произошел в середине августа на Театральной площади Белой Калитвы. Животные напали на четырехлетнюю девочку. Собак отогнали прохожие вместе с матерью пострадавшей. Малышку доставили в больницу с укусами. А в местной администрации обещали «разобраться» с бродячими собаками сразу после того, как они покусали ребенка.