Сэкономили миллион: финансирование бездомных животных в Ростове резко сократили

СМИ регулярно сообщают о том, что горожане жалуются на растущее число безнадзорных животных. Агрессивные собаки часто нападают на детей и взрослых. Последний громкий случай произошел в Белой Калитве, где стая бродячих собак напала на несовершеннолетнюю девочку. Инцидент произошел в середине августа на Театральной площади Белой Калитвы. Животные напали на четырехлетнюю девочку. Собак отогнали прохожие вместе с матерью пострадавшей. Малышку доставили в больницу с укусами. А в местной администрации обещали «разобраться» с бродячими собаками сразу после того, как они покусали ребенка.
До этого на женщину с ребенком напала стая безнадзорных животных возле зоопарка в Ростове. Спасти их смог прохожий, который палкой отогнал собак, после чего на портале «Благоустройство» пожаловался на агрессивных животных,
Собаки живут стаей на улицах Футбольной, Тамбовской, Курской. До этого никаких мер не предпринималось для того, чтобы отловить животных, горожане жаловались на портале «Благоустройство». Собак обещали отловить в течение месяца после инцидента.
Чаще всего безнадзорные животные обитают на стройках, пишут активные жители Ростова-на-Дону в соцсетях. На портале «Благоустройство» ежедневно появляются сообщения с требованием на отлов собак в том или ином районе.
Правила отлова
Регулирование численности безнадзорных животных на территории Ростова-на-Дону осуществляется в соответствии с постановлением Правительства Ростовской области «Об утверждении Правил отлова и содержания безнадзорных животных на территории Ростовской области». Если кратко, правила говорят о том, что число безнадзорных животных в городе будут регулировать максимально гуманными методами.
Отлов безнадзорных животных может производиться специализированными службами как на основании заявок граждан или организаций, так и в профилактических целях.
Обязательно оговариваются требования к обращению с животными на каждой стадии процесса — от отлова до выпуска на волю, возврата владельцу или умерщвления. При отлове животных запрещается применять огнестрельное оружие, травмирующие животных подручные средства и предметы, запрещается производить отлов в присутствии детей; снимать с привязи животных, временно оставленных в общественных местах.
Умерщвлять животных можно только в тех случаях, если у них есть признаки зооантропонозных инфекционных заболеваний, несовместимых с жизнью травм, а также при повышенной агрессивности. Умерщвление осуществляется путем эвтаназии.
Для поиска собственника животного или лица, желающего принять на себя обязанности по дальнейшему его содержанию, информация об отловленных животных должна размещаться на официальном сайте специализированной организации в свободном доступе.
Неагрессивные животные, прошедшие карантин, стерилизацию (кастрацию), вакцинацию против бешенства и др. заболеваний, подлежат возврату в прежнюю среду обитания. Перед этим их в обязательном порядке чипируют и примут на учет для дальнейшего мониторинга.
Вопросы регулирования численности безнадзорных животных, обитающих в Ростове-на-Дону, входят в компетенцию муниципального казенного учреждения «Городской центр управления численностью безнадзорных животных».
В этом году МКУ «ЦБЖ» заключило контракты на отлов безнадзорных животных с ИП Степаненко и ИП Демичева.
Экономия
Бюджетом города Ростова-на-Дону на 2019 год предусмотрено финансирование на проведение отловных мероприятий в размере более 1,8 миллион рублей. В прошлом году на аналогичные цели были выделены средства городского бюджета порядка 2,9 миллион рублей. Эти цифры предоставили RostovGazeta в ответ на письменный запрос в пресс-службе городской администрации.
«Отловленные безнадзорные животные содержатся на территории МКУ „ЦБЖ“ по двум адресам: улица Портовая, 1/7, улица Волоколамская, 3а. Отстрел животных на территории города не практикуется, это строго запрещено», — говорится в ответе администрации.
Однако, выяснилось, что вопреки установленным Правилам, отловленные безнадзорные животные не чипируются.
«Животные помечаются клипсами, на которых выбиты номера. Все номера фиксируются в учетной карте животного. Методом борьбы с ростом числа безнадзорных животных на территории города является стерилизация отловленных животных», — отмечают в мэрии.
Строительство новых питомников для безнадзорных животных в данный момент не планируется. В настоящее время планируется дальнейшее благоустройство территории центра безнадзорных животных по адресу: Волоколамская, 3а. Для обеспечения возможности содержания большего количества животных. Плановое количество — 1,5 тысячи голов.
«Бюджетом чаще всего не предусмотрены средства на лечение безнадзорных животных. Поэтому больных отловленных собак просто умерщвляют. Открытых данных, конечно, нет. Но всем зоозащитникам известны подобные факты в Ростове-на-Дону. Также совершенно смешные суммы выделяются на содержание, на корм животных, их попросту могут не кормить, и они с голоду умирают», — говорит волонтер, пожелавший скрыть свое имя.
В электронном аукционе на 2 728 350 рублей, который выставил на Госзакупки МКУ «ЦБЖ», говорится о том, что содержание животных без владельца должно быть направлено на сохранение жизни животных без владельца, их физического и психического здоровья при соблюдении ветеринарно-санитарных норм.
С животными должны гулять, вольеры должны быть убраны, раз в неделю должны проводить дезинфекцию кормушек, поилок, мисок, подстилок и поддонов.
При кормлении сухим кормом расход составляет 35 г веса животного в день. Щенков в зависимости от возраста кормят от двух до четырех раз в день.
Массовая эвтаназия
В адрес Ассоциации организаций и граждан по гуманному отношению к животным «Благополучие животных» поступило обращение граждан Ростовской области по вопросу исполнения подрядчиками ИП Коншиной Еленой, ИП Черневским Павлом и субподрядчиком ИП Черневским Сергеем обязанностей, предусмотренных контрактами на отлов и содержание безнадзорных животных, обитающих на территории Ростовской области.
Зоозащитники всерьез обеспокоены действиями этих трех граждан. В частности, по словам юриста Ассоциации «Благополучие животных», у подрядчиков отсутствуют нормальные условия, при которых они могут заниматься бездомными животными. Однако из года в год именно представители этих трех ИП с успехом заключают госконтракты, отлавливают и умерщвляют собак в жутких условиях.
«Жалобы в полицию и в местную прокуратуру не дают результатов, но мы будем пытаться решать эту проблему и дальше», — говорит адвокат.
Итак, судя по документам на сайте Госзакупок, только в этом году вышеперечисленные ИП заключили десять контрактов на оказание услуг по отлову и содержанию безнадзорных животных, обитающих на территории Батайска, Гуково, Новошахтинска, Зерноградского, Константиновского, Усть-Донецкого, Багаевского и Кулешовского сельских поселений. Общая сумма контрактов составила 2 789 370 рублей, количество голов по контрактам — 482 штук. То есть, именно столько собак подрядчики должны были отловить и содержать. Услуги по вышеуказанным контрактам оказаны подрядчиками досрочно и были оплачены заказчиками в полном объёме.
На деле выясняется, что почти все собаки были умерщвлены. При этом, долго и мучительно пытать подрядчиков, чтобы они сознались в своих преступлениях, даже не потребовалось. Все данные есть все в тех же документах.
«Фактически содержание безнадзорных животных осуществляет субподрядчик ИП Черневский Сергей Павлович в приюте „Надежда“. Все отловленные безнадзорные животные доставляются в так называемый пункт временного содержания животных в Новошахтинске. Однако этот пункт принадлежит субподрядчику. Подрядчики должны по контракту осуществлять отлов, транспортировку, первичный осмотр, обработку, содержание, стерилизацию. Медикаментозную эвтаназию безнадзорного животного можно проводить лишь по заключению специалиста в области ветеринарии», — отмечает юрист.
Все эти услуги, по словам зоозащитников, проводятся в частично огороженном металлическом неотапливаемом ангаре, который расположен на земельном участке на границе с полигоном для бытовых отходов.
Сооружение, в котором содержатся животные и в котором подрядчиками и субподрядчиком оказываются ветеринарные услуги, не соответствует никаким требованиям и санитарным нормам ветеринарии. Здание не отапливается и является объектом некапитального строительства.
«У подрядчиков отсутствует элементарная возможность оказания услуг по содержанию отловленных безнадзорных животных в соответствии с требованиями законодательства и условиями заключённых контрактов, поскольку на территории пункта временного содержания отсутствует площадка, предназначенная для ежедневного выгула животных, отсутствует площадка с твёрдым покрытием для хранения отходов в контейнерах», — говорит юрист.
Также здесь отсутствуют индивидуальные клетки и помещения для содержания животных на карантине и в изоляторе. После отлова и транспортировки в пункт содержания животные сразу же помещаются в групповые вольеры и контактируют друг с другом.
На территории приюта отсутствуют ветеринарный и прививочный кабинеты, операционная, а также помещения для послеоперационного ухода.
«Помещение для усыпления, а фактически — эвтаназии животных и помещение для утилизации трупов животных и других биологических отходов, расположенные на территории приюта, не соответствуют ни одному из требований законодательства, поскольку находятся непосредственно в помещении для содержания животных. Отдельный вход и выход на улицу и стены, отделяющие данные помещения от помещений для содержания животных, отсутствуют. Животные умерщвляются и утилизируются на глазах у остальных животных», — продолжает адвокат.
В приюте в Новошахтинске зоозащитники обнаружили только девять групповых вольеров. Где собирались подрядчики содержать почти 500 отловленных собак — неизвестно.
Доказательством фактического неисполнения услуг, предусмотренных условиями 10-ти заключённых в 2019 году контрактов с подрядчиками Коншиной и Черневским, являются акты оказанных услуг.
Судя по документам, вместо проведения ветеринарно-профилактических мероприятий по содержанию животных в Гуково, была осуществлена массовая незаконная эвтаназия всех отловленных животных: 45 из 45-ти голов.
В Новошахтинске из 76 отловленных собак эвтаназии были подвергнуты — 75. В Багаевском сельском поселении медикаментозной эвтаназии подвергнуто из 49 голов — 29. В Зерноградском поселении все 22 собаки, которых удалось поймать — были убиты. В Кулешовском поселении — утилизировали всех отловленных 61 собак.
По остальным контрактам, которые выполняли подрядчики, — ничего пока неизвестно, так как в документах не размещены все сведения об исполнении контрактов.
«Из этих документов следует, что в рамках заключённых в 2019 году контрактов индивидуальными предпринимателями Коншиной Еленой Васильевной и Черневским Павлом Сергеевичем из 378 голов отловленных безнадзорных животных ни одно животное не было стерилизовано или кастрировано, подвергнуто вакцинации от бешенства, мечению, однако выполнение именно этих ветеринарно-профилактических мероприятий составляет предмет 10-ти заключённых контрактов. В целях сокращения расходов, связанных с исполнением условий контрактов, подрядчики осуществили незаконную эвтаназию 357 голов отловленных животных, и только 21 животное было передано заинтересованным лицам», — говорит юрист.
Волонтеры добавляют, что в приюте использовали запрещенный препарат «Адилин», который вызывает мучительную смерть животных от удушья без потери сознания. Зоозащитники намерены продолжить свои расследования, пытаясь добиться наказания для подрядчиков.
С мая текущего года в Новошахтинском районном суде рассматривается дело в отношении владельца приюта для безнадзорных животных Сергея Черневского по статье УК РФ 245. ч.2. Жестокое обращение с животными. Следующее заседание по делу назначено на 18 сентября.
А как у них?
В Великобритании, Германии, Испании, США, Франции, Японии и Чехии действует правило «безвозвратного отлова». Когда безнадзорное животное не возвращается на место отлова. Собак и кошек помещают в частный или муниципальный приют, после чего они попадают к новым хозяевам. Если за это время прежние или новые владельцы не объявляются, животных безболезненно усыпляют.
Такой метод считают этичным крупнейшие зоозащитные организации типа Всемирного общества защиты животных, HSUS и PETA. Они исходят из риторики, что эвтаназия гуманнее, чем возврат во враждебную среду, где смерть будет если не более скорой, то более жестокой.
Отловом, стерилизацией и возвратом в прежнюю среду занимаются в странах: Россия, Турция, Греция, Индия и Египет. Правовой статус и ответственность владельца животного применяется в Австрии, Португалии, США и Швейцарии. За нелегитимное отношение к четвероногим в этих странах можно попасть в тюрьму или заплатить крупный штраф.
В Люксембурге штраф может достичь $ 227 000, а срок — от 8 дней до 3 лет, в Австрии — от $ 2 000 до 15 000, а в Германии — от € 25 000.
В Италии за выброшенного на улицу питомца светит штраф в € 10 000, условное наказание или заключение под стражу на год.
Налогооблажение на содержание животных введены в￼ Австрии, Германии, Норвегии, Франции, США и Швеции. Прежде чем покупать животное, хозяин должен выплатить определенный законом налог. В Швеции, Норвегии сумма налога зависит от размера собаки. В Германии налог — это € 150 за первую собаку и 300 — за вторую. К примеру, в Китае разрешено иметь только одну.
В Европе один из методов борьбы с бродячими животными — лишение их пропитания. Нет еды — нет бездомных животных.
Умерщвлением безнадзорных животных занимаются в Австралии, Азербайджане, Беларуси, Казахстане, Молдове, России и Украине.
Бездомных животных нет в Нидерландах. Это единственная страна в мире, где совсем нет бродячих четвероногих. В Голландии присвоен правовой статус животным, введены налоги на содержание питомцев, а также постоянно проводится массовая стерилизация.
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