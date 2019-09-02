Девушки-эскортницы в Ростове оказались одними из самых дешевых в ЮФО

В современном мире, когда все силы уходят на зарабатывание денег, не остается времени на поиск спутницы для совместного времяпрепровождения. В этом обеспеченным людям помогают эскорт-агентства, которые готовы предоставить девушек на любой вкус. Все они однозначно указывают, что их модели оказывают услуги только по сопровождению и категорически исключают интимную составляющую, но добавляют, что это на усмотрение девушки.
В среднем ростовчанки за три часа своего времени хотят получать от 5 до 10 тысяч рублей. Это совместные поездки, романтические ужины, посещения кино и театров, а также деловые встречи с партнерами. Некоторые готовы на более серьезные отношения со своими будущими клиентами, ценник сразу увеличивается в три раза.
Ростов оказался на предпоследнем месте по стоимости в Южном федеральном округе. На последнем оказался Майкоп, где стоимость вечера с девушкой составляет около 5,5 тысячи рублей. Возраст моделей варьируется от 18 до 35 лет.
Самые дорогие девушки оказались в Крыму и Астрахани, где средняя стоимость вечера без интима составляет 30 тысяч рублей. За эти деньги модель готова сопровождать мужчину в течение 3-6 часов. Если заказывать на 2-3 суток, то стоимость составит по 45 тысяч рублей за сутки.
Девушку можно позвать в ресторан, провести время тет-а-тет, съездить в деловую командировку, за границу. Модели могут познакомить клиента с ночным городом или поучаствовать в фотосессии. У всех девушек оформлены заграничные паспорта и основные визы.
Что касается Краснодарского края, то цены здесь варьируются в зависимости от города. В краевом центре средняя стоимость молодой девушки составляет 12 тысяч рублей за два часа. В Сочи же придется заплатить около 25 тысяч рублей за вечер.