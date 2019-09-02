Эскорт в Ростове оказался более доступен, чем в Краснодаре

Услуги эскорт-агентств становятся все более популярными в современном мире из-за нехватки времени на поиск второй половинки. Здесь идет речь именно о сопровождении, а не интим-услугах, как многие путают.
Стоимость сопровождения на три часа в Ростове достигает 10 тысяч рублей. Девушки готовы сходить в кино, театр, на ужин, деловую встречу или просто прогуляться.
В Краснодаре ценник достигает 12 тысяч рублей за вечер. Модели также готовы отправиться в заграничное путешествие, у них уже готовы загранпаспорта и визы.
Если рассматривать в целом по Южному федеральному округу, то дороже всего эскорт обойдется в Астрахани и Крыму. Стоимость здесь составляет 30 тысяч рублей.