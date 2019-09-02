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Эскорт в Ростове оказался более доступен, чем в Краснодаре

2 сентября 2019, 06:27
Фото: pixabay.com
В Ростове-на-Дону стоимость эскорт-услуг оказалась ниже, чем в Краснодаре, рейтинг составила RostovGazeta.

Услуги эскорт-агентств становятся все более популярными в современном мире из-за нехватки времени на поиск второй половинки. Здесь идет речь именно о сопровождении, а не интим-услугах, как многие путают.

Стоимость сопровождения на три часа в Ростове достигает 10 тысяч рублей. Девушки готовы сходить в кино, театр, на ужин, деловую встречу или просто прогуляться.

В Краснодаре ценник достигает 12 тысяч рублей за вечер. Модели также готовы отправиться в заграничное путешествие, у них уже готовы загранпаспорта и визы.

Если рассматривать в целом по Южному федеральному округу, то дороже всего эскорт обойдется в Астрахани и Крыму. Стоимость здесь составляет 30 тысяч рублей.

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#Новости#Илья Ульянов#Общество
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