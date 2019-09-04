«Бережная» поликлиника в Ростове после капремонта обслуживает 5 тысяч человек

Филиал поликлиники № 10 находится на улице Зорге, 66. Здесь получают медицинскую помощь часть Советского района — 5380 человек, а также инвалиды и участники ВОВ, участники ликвидации аварии на ЧАЭС. Капитальный ремонт в здании провели всего за три месяца, на эти цели было потрачено из средств городского бюджета около 12 миллионов рублей. Еще столько же средств понадобилось на приобретение необходимого медоборудования. Мощность филиала — 150 посещений в смену, здесь трудятся 22 врача и 15 медсестер.