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«Бережная» поликлиника в Ростове после капремонта обслуживает 5 тысяч человек

4 сентября 2019, 14:01
Фото: Медиахолдинг1Mi
Филиал поликлиники № 10, расположенный в Советском районе Ростова-на-Дону, был открыт после капремонта в феврале, сегодня медучреждение обслуживает население более пяти тысяч человек, рассказала во время пресс-тура по Советскому району заместитель главы администрации Ирина Панасенко.

Филиал поликлиники № 10 находится на улице Зорге, 66. Здесь получают медицинскую помощь часть Советского района — 5380 человек, а также инвалиды и участники ВОВ, участники ликвидации аварии на ЧАЭС. Капитальный ремонт в здании провели всего за три месяца, на эти цели было потрачено из средств городского бюджета около 12 миллионов рублей. Еще столько же средств понадобилось на приобретение необходимого медоборудования. Мощность филиала — 150 посещений в смену, здесь трудятся 22 врача и 15 медсестер.

Сейчас поликлиника работает по принципу «бережливая»: никаких решеток на регистратуре, электронная запись и улыбчивые доктора.

«Амбулаторный прием осуществляется в поликлинике по электронной записи, а повторный — регулируют сами врачи. Кроме того, на базе филиала поликлиники создан Центр здоровья, который могут посещать не только прикрепленные к медучреждению пациенты, но и всего Ростова», — отметила Панасенко.

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