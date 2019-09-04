Ипотечный портфель Альфа-Банка составил более 61 миллиарда рублей

Рост ипотечного портфеля банка с начала года составил более 72%. По состоянию на 1 августа его объем достиг 61,1 млрд рублей. Доля Альфа-Банка на российском рынке ипотеки составила 3,05%, сообщает Newsnn.
«Мы прогнозируем, что спрос на ипотеку будет еще увеличиваться. Основанием для этого является ожидаемое снижение ставок, а также то, что ипотека востребована гражданами в качестве способа решения жилищных проблем. В среднем россияне оформляют ипотеку на 7 лет. И мы благодарны им за то, что выбирают Альфа-Банк как надежного партнера, с которым можно сотрудничать многие годы», — прокомментировал директор профильного направления банка Артем Иванов.
Минимальный первоначальный взнос, при котором Альфа-Банк рассматривает заявки на ипотеку, составляет 10% от стоимости договора. Также доступен заем под залог существующей недвижимости. Срок кредитования — 3-30 лет. Есть возможность использовать маткапитал как первый взнос. При этой схеме покупатель должен обеспечить сумму в 5% от стоимости квартиры.
На интернет-портале банка уже почти два года работает личный кабинет заемщика, где клиенты могут оформить договор дистанционно. Прийти в офис потребуется, только чтобы подписать документы. А в личном кабинете — заполнить анкету, сделать заказ на процедуру оценки покупаемой квартиры у различных компаний, получить отчет в электронном виде. Также на сайте можно автоматически подготовить пакет документов для страховщиков и тут же узнать сумму страховой премии.
Клиентам Альфа-Банка доступна и электронная регистрация сделок. Заемщик регистрирует право требования по договору долевого участия и залог в пользу финансового учреждения онлайн. Это сокращает срок регистрации сделки до двух-трех дней.