Ипотечный портфель Альфа-Банка составил более 61 миллиарда рублей

«Мы прогнозируем, что спрос на ипотеку будет еще увеличиваться. Основанием для этого является ожидаемое снижение ставок, а также то, что ипотека востребована гражданами в качестве способа решения жилищных проблем. В среднем россияне оформляют ипотеку на 7 лет. И мы благодарны им за то, что выбирают Альфа-Банк как надежного партнера, с которым можно сотрудничать многие годы», — прокомментировал директор профильного направления банка Артем Иванов.