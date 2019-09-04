Новое жилье получили 390 погорельцев с Театрального спуска

Трагедия произошла два года назад, сразу после этого были организованы меры по оказанию поддержки пострадавшим при пожаре. Всего во время крупного пожара сгорели 120 домов, без жилья оказались 564 человека. Площадь пожара составила более 10 тысяч квадратных метров. В результате ЧП погиб инвалид, который не смог выбраться из дома. С ожогами в больницы попали девять человек.
«На рассмотрение в комиссию обратилось 460 человек, 390 граждан получили социальные выплаты — это 180 семей. Все семьи, которым были предоставлены выплаты, приобрели жилье. И мы его в полном объеме оплатили. При этом 71 граждан, которые обратились в комиссию, получили отказы. Отказы обуславливали тем, что у граждан имелось в собственности иное жилье, площадь которого превышала социальные нормы», — отметил Дикун.
Из всех обратившихся в комиссию 96 граждан подтвердили факт проживания в судебном порядке. В настоящий момент в суде слушается еще одно дело. Переданы городу полномочия по предоставлению мер поддержки, они носят бессрочный характер.