Новое жилье получили 390 погорельцев с Театрального спуска

Трагедия произошла два года назад, сразу после этого были организованы меры по оказанию поддержки пострадавшим при пожаре. Всего во время крупного пожара сгорели 120 домов, без жилья оказались 564 человека. Площадь пожара составила более 10 тысяч квадратных метров. В результате ЧП погиб инвалид, который не смог выбраться из дома. С ожогами в больницы попали девять человек.