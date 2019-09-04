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Жителей Азова предупредили об ухудшении ситуации с лихорадкой Западного Нила

4 сентября 2019, 13:01
Фото: pixabay.com
Об ухудшении в Ростовской области ситуации, связанной с заболеваемостью лихорадкой Западного Нила, предупредили жителей Азова, сообщение опубликовано на сайте городской администрации.

Переносчиками заболевания являются комары, жителей города просят незамедлительно обращаться за медицинской помощью в случае появления недомоганий после укуса кровососущим насекомым.

Лихорадка Западного Нила протекает с симптомами общей интоксикации, головными, мышечными, суставными болями, сыпью, в тяжелых случаях — с поражением центральной нервной системы. Инкубационный период длится от трех дней до трех недель, после чего резко повышается температура тела до 38-40 С.

Напомним, в Краснодарском крае с начала 2019 года выявили семь случаев заболевания лихорадкой Западного Нила.

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