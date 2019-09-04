Жителей Азова предупредили об ухудшении ситуации с лихорадкой Западного Нила

Лихорадка Западного Нила протекает с симптомами общей интоксикации, головными, мышечными, суставными болями, сыпью, в тяжелых случаях — с поражением центральной нервной системы. Инкубационный период длится от трех дней до трех недель, после чего резко повышается температура тела до 38-40 С.