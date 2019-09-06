На 8% выросла цена проезда в междугородних автобусах Ростовской области

Цены подняли после принятия в июне 2019 года постановления об установлении тарифов на перевозку пассажиров и багажа автомобильным транспортом. До этого тарифы пересматривали в конце декабря 2016 года. После пересмотра тарифов стоимость поездки из Ростова в Таганрог увеличилась со 133 до 145 рублей, в Новошахтинск — со 145 до 158 рублей, в Белую Калитву — с 299 до 326 рублей, в Зверево — со 196 до 213 рублей.