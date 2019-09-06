rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 6 сентября 2019, 11:37

Published 6 сентября 2019, 11:37

Modified 24 декабря, 18:24

Updated 24 декабря, 18:24

На 8% выросла цена проезда в междугородних автобусах Ростовской области

6 сентября 2019, 11:37
На 8,3% увеличилась стоимость билетов на большинство междугородних автобусных маршрутов в Ростовской области, сообщила Ассоциация работников транспорта и туризма.

Цены подняли после принятия в июне 2019 года постановления об установлении тарифов на перевозку пассажиров и багажа автомобильным транспортом. До этого тарифы пересматривали в конце декабря 2016 года. После пересмотра тарифов стоимость поездки из Ростова в Таганрог увеличилась со 133 до 145 рублей, в Новошахтинск — со 145 до 158 рублей, в Белую Калитву — с 299 до 326 рублей, в Зверево — со 196 до 213 рублей.

Цена за один пассажирокилометр в автобусах междугороднего сообщения теперь составляет 1,91 рубля, пригородного — 1,83 рубля. Стоимость провоза багажа составляет от семи до 21 рубля в зависимости от дальности маршрута.

При этом осталась прежней стоимость билетов на несколько популярных направлениях из Ростова, в частности, не подорожал проезд в Волгодонск, Горловку и Цимлянск.

Напомним, федеральных льготников Ростовской области лишили бесплатного проезда в пригородных автобусах.

#Экономика#Новости
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт rostovgazeta.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «RostovGazeta». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74128 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Mиpoнoв Гpигopий Юpьeвич

Телефон: +7 985 271-59-30  /  +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Региональный директор: Светлана Статовая, +7(966) 206-73-74, [email protected]

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика