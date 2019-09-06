На 8% выросла цена проезда в междугородних автобусах Ростовской области

Posted 6 сентября 2019, 11:37
Published 6 сентября 2019, 11:37
Modified 24 декабря, 18:24
Updated 24 декабря, 18:24
Цены подняли после принятия в июне 2019 года постановления об установлении тарифов на перевозку пассажиров и багажа автомобильным транспортом. До этого тарифы пересматривали в конце декабря 2016 года. После пересмотра тарифов стоимость поездки из Ростова в Таганрог увеличилась со 133 до 145 рублей, в Новошахтинск — со 145 до 158 рублей, в Белую Калитву — с 299 до 326 рублей, в Зверево — со 196 до 213 рублей.
Цена за один пассажирокилометр в автобусах междугороднего сообщения теперь составляет 1,91 рубля, пригородного — 1,83 рубля. Стоимость провоза багажа составляет от семи до 21 рубля в зависимости от дальности маршрута.
При этом осталась прежней стоимость билетов на несколько популярных направлениях из Ростова, в частности, не подорожал проезд в Волгодонск, Горловку и Цимлянск.
Напомним, федеральных льготников Ростовской области лишили бесплатного проезда в пригородных автобусах.