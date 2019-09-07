Эвакуатор парализовал движение трамваев в Ростове

Водитель спецтранспорта начал эвакуировать внедорожник, который был припаркован на месте для инвалидов. Из-за этого оказались перегорожены трамвайные пути.
«Эвакуация — это просто бизнес, эвакуируют даже в тех случаях, когда машина никому не мешает. Да и сами эвакуаторщики часто мешают больше, чем авто, которые они забирают», — написал автор публикации.
Он добавил фото, на котором показал эвакуатор на улице Максима Горького. Рядом находился трамвай, который не мог проехать.
«А вот не надо парковаться на местах для инвалидов, тротуарах, газонах и третьим рядом на проезжей части, и все будет нормально», — прозвучало в комментариях.