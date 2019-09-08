Как рост числа пекарен повлиял на качество выпечки в Ростове

Руководительница пекарни сообщила, что ее организация отдает старую выпечку благотворительным организациям. «То, что не продается в срок, мы замораживаем и передаем тем, кто в этом нуждается. Мы никогда не отдаем просрочку», — добавила она. По словам Авдеевой, не у всех пекарен есть такие соглашения. «Знаю, что хлеб выбрасывается, этими пропавшими пирожками потом собаки могут отравиться. Или перерабатывается и уходит в тесто для новой выпечки. Девочки, которые работали в других местах, рассказывали, что их заставляли продавать сначала вчерашнюю, а потом свежую выпечку», — поделилась предпринимательница.