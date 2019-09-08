Как рост числа пекарен повлиял на качество выпечки в Ростове

С другой стороны, стало больше дилетантов, которые используют сомнительные методы работы. Корреспондент RostovGazeta пытался разобраться, чего ростовчанам ждать от выпечки.
Булочные подражают друг другу
В начале августа директор департамента потребительского рынка Ростовской области Ирина Теларова представляла результаты независимых экспертиз определенных категорий продуктов. Среди них была выпечка разных пекарен.
«Вы знаете, что большую популярность приобретает так называемый ручной хлеб. Он стоит иногда в два-три раза дороже, но потребитель готов приобретать эту продукцию. Такая выпечка сегодня пользуется спросом, мы все чаще видим пекарни, находясь на улицах городов и районов», — рассказала Теларова. Она отметила, что департамент исследовал десять образцов этой продукции. «Стоит отметить, что все образцы прошли исследования достойно, даже по микробиологическим показателям», — добавил директор департамента потребрынка.
Как рассказал уполномоченный по защите прав предпринимателей Ростовской области Олег Дереза, появляются сети кафе, которые популяризируют домашний, бездрожжевой хлеб. «Мы видим, что в сетях есть домашняя выпечка. Да и более-менее крупные компании сильно улучшили качество», — продолжил он. Дереза пояснил, что это влияние конкуренции. «Предприниматели стали заниматься сегментом. Поняли, что есть люди, которые хотят покупать домашний хлеб, злаковый, низкокалорийный. Еще несколько лет назад такой хлеб считался элитным, сейчас цена снизилась, его продают и в спальных районах», — сказал он.
По словам генерального директора «Агентства инвестиционного развития Ростовской области» (АИР) Игоря Буракова, большие хлебокомбинаты ориентируются в основном на крупносерийное производство каждой позиции своего ассортимента. «Чем в большем количестве выпускается конкретный продукт, тем ниже его себестоимость. При этом ориентация идет на ассортиментные позиции, востребованные самым массовым покупателем. За счёт этого хлебокомбинаты обеспечивают в том числе доступность продовольствия. Хлеб — это стратегический продукт, цены на который традиционно важны в контексте социальной политики, государству важно обеспечивать доступность этого продукта повседневного спроса для людей даже самого невысокого достатка «, — считает он.
Одновременно, как отметил Бураков, потребители все больше требует ассортиментного разнообразия, растет конкуренция, в долгосрочной перспективе растут доходы населения и на рынке оказываются все востребованнее более дорогие нишевые продукты. «Это еще в некотором роде и определенный индикатор развития экономики. Чем шире ассортимент, тем более развита экономика»», — добавил он.
Кроме того, как отметил Бураков, в сфере малого бизнеса велика сила примера. «Все видят, что это неплохой окупаемый бизнес и активно идут в эту нишу. Такой эффект характерен особенно для Ростовской области», — сообщил гендиректор АИР. Он пояснил, что самые разные сферы становятся в какой-то момент особенно модными и успешными. «Сейчас вот пришло время булочных», — добавил Бураков.
Подмешивают в тесто старые пирожки
Руководительница «Пекарни Авдеевых» Татьяна Авдеева рассказала, что уже три года работает в этом сегменте. «Здесь много дилетантов, которые вообще ничего не понимают. Они выходят на рынок и бессмысленно кормят людей невкусной едой. В итоге эти пекарни просто перепродаются, переделываются. Выживают единицы, которые обладают знаниями и умениями», — сообщила она.
По словам Авдеевой, она бы не стала работать в пекарне, которая строит свой бизнес по франшизе. «Если взять ту булку хлеба, то она на треть состоит из улучшителей, отбеливателей, разрыхлителей. Если человек не понимает, чем обычная заводская булка отличается от булки из пекарни, то это боль. На это смотреть страшно: людей травят хлебом, который не плесневеет даже», — поделилась собеседница.
Руководительница пекарни сообщила, что ее организация отдает старую выпечку благотворительным организациям. «То, что не продается в срок, мы замораживаем и передаем тем, кто в этом нуждается. Мы никогда не отдаем просрочку», — добавила она. По словам Авдеевой, не у всех пекарен есть такие соглашения. «Знаю, что хлеб выбрасывается, этими пропавшими пирожками потом собаки могут отравиться. Или перерабатывается и уходит в тесто для новой выпечки. Девочки, которые работали в других местах, рассказывали, что их заставляли продавать сначала вчерашнюю, а потом свежую выпечку», — поделилась предпринимательница.
Она отметила, что дополнительный контроль качества выпечки не сможет исправить ситуацию. «Появится контора, которая будет брать деньги с предпринимателей. Сейчас это дело чести. Я считаю, что нравственная сторона в этой области первоначальна. Что ты несешь? Ты набиваешь карманы или даришь людям позитив от съеденного пирожка?», — продолжила Авдеева.
По ее словам, когда предприниматель начинает заниматься делом, то ему стоит дать окрепнуть. «Естественно, хотелось бы больше помощи от какой-то административной структуры, субсидиями или еще чем-то. Чтобы была поддержка тем, кто хочет сделать классно, на долгие годы. Чтобы предпринимателей не давили контролем, отбивая желание заниматься этим делом», — считает она.
Однако, как сообщил уполномоченный по защите прав предпринимателей Ростовской области Олег Дереза, владельцы пекарен пока не жаловались на административный контроль. Только у одной пекарни произошел конфликт из-за включенной музыки. «В середине лета занимался пекарней „Гриднев“ на Северном. По жалобам соседей на то, что возле входа в пекарню включали громкую музыку, ее закрыли. И изначально гражданским судом было принято решение остановить ее работу на 60 суток. В итоге предприниматель устранил все нарушения в кратчайшие сроки, она была снова открыта», — рассказал Дереза.