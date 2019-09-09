Ростовчанина задержали за дебош в аэропорту Новосибирска

В Новосибирске был задержан житель Ростовской области, который устроил дебош в аэропорту, сообщает управление на транспорте МВД РФ по СФО.

Мужчина нарывался на ссору с работниками аэропорта и авиакомпаний. Полицейские его задержали и доставили в отдел. «В дежурной части 42-летний мужчина вел себя неадекватно, он пытался убежать и толкал сотрудников. Также он оскорблял правоохранителей», — сказано в сообщении. Отмечается, что пассажира привлекли к административной ответственности и оштрафовали. Сейчас решается вопрос о возбуждении уголовного дела. Ранее в Ростовской области за сутки с поездов сняли троих пассажиров, которые устроили дебош.