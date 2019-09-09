Ростовчанина задержали за дебош в аэропорту Новосибирска

Posted 9 сентября 2019, 14:03
Published 9 сентября 2019, 14:03
Modified 24 декабря, 18:24
Updated 24 декабря, 18:24
Мужчина нарывался на ссору с работниками аэропорта и авиакомпаний. Полицейские его задержали и доставили в отдел.
«В дежурной части 42-летний мужчина вел себя неадекватно, он пытался убежать и толкал сотрудников. Также он оскорблял правоохранителей», — сказано в сообщении.
Отмечается, что пассажира привлекли к административной ответственности и оштрафовали. Сейчас решается вопрос о возбуждении уголовного дела.