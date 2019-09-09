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Posted 9 сентября 2019, 14:03

Published 9 сентября 2019, 14:03

Modified 24 декабря, 18:24

Updated 24 декабря, 18:24

Ростовчанина задержали за дебош в аэропорту Новосибирска

9 сентября 2019, 14:03
В Новосибирске был задержан житель Ростовской области, который устроил дебош в аэропорту, сообщает управление на транспорте МВД РФ по СФО.

Мужчина нарывался на ссору с работниками аэропорта и авиакомпаний. Полицейские его задержали и доставили в отдел.

«В дежурной части 42-летний мужчина вел себя неадекватно, он пытался убежать и толкал сотрудников. Также он оскорблял правоохранителей», — сказано в сообщении.

Отмечается, что пассажира привлекли к административной ответственности и оштрафовали. Сейчас решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее в Ростовской области за сутки с поездов сняли троих пассажиров, которые устроили дебош.

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