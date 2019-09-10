Большая часть опрошенных ВЦИОМ россиян считает компьютерные игры вредным увлечением

При этом, 62 процента опрошенных, которые так полагают - это женщины. Такое мнение находит наибольшую поддержку среди респондентов, возраст которых колеблется в диапазоне от 35 до 59 лет. Об этом 10 сентября сообщило агентство RNS.
Опрос показал, что в 41 проценте семей есть дети и внуки, увлеченные компьютерными играми. Среди наиболее опасных последствий, к которым ведут компьютерные игры, респонденты назвали формирование зависимости, ухудшение зрения, плохое влияние на психику и снижение умственных способностей. Респонденты отметили, что к положительным последствиям увлечения видеоиграми можно отнести развитие логического мышления, улучшение скорости реакции и внимательности.