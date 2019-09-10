Турция заявила, что готова закупить российские самолеты-амфибии Бе-200

Турецкая сторона давно присматривается к самолетам ТАНТК и намерена использовать Бе-200 для тушения лесных пожаров.
Турецкая делегация во главе с министром сельского и лесного хозяйства Турции Бекиром Пакдемирли посетила Таганрог, где провела переговоры с представителями Объединенной авиастроительной корпорации. Как отметил министр, турецкая сторона озвучит свое решение после изучения теххарактеристик таганрогских самолетов.
Самолет-амбифию Бе-200 производят на Таганрогском авиационно-техническом комплексе имени Бериева дли Минобороны РФ. Самолеты используют для тушения пожаров, одну из последних амфибий отправили в авиационно-спасательный центр МЧС РФ в Хабаровске.