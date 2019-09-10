Турция заявила, что готова закупить российские самолеты-амфибии Бе-200

Турецкая делегация во главе с министром сельского и лесного хозяйства Турции Бекиром Пакдемирли посетила Таганрог, где провела переговоры с представителями Объединенной авиастроительной корпорации. Как отметил министр, турецкая сторона озвучит свое решение после изучения теххарактеристик таганрогских самолетов.