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Турция заявила, что готова закупить российские самолеты-амфибии Бе-200

10 сентября 2019, 10:49
Фото: beriev.com
Турция готова рассмотреть предложение России о поставке самолетов-амфибий Бе-200 ЧС производства Таганрогского завода, сообщил ТАСС.

Турецкая сторона давно присматривается к самолетам ТАНТК и намерена использовать Бе-200 для тушения лесных пожаров.

Турецкая делегация во главе с министром сельского и лесного хозяйства Турции Бекиром Пакдемирли посетила Таганрог, где провела переговоры с представителями Объединенной авиастроительной корпорации. Как отметил министр, турецкая сторона озвучит свое решение после изучения теххарактеристик таганрогских самолетов.

Самолет-амбифию Бе-200 производят на Таганрогском авиационно-техническом комплексе имени Бериева дли Минобороны РФ. Самолеты используют для тушения пожаров, одну из последних амфибий отправили в авиационно-спасательный центр МЧС РФ в Хабаровске.

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