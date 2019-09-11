Движение ограничат на улице 14-я Линия в Ростове

Ограничения будут действовать по правой полосе улицы 14-я Линия, 82-86. Запрет продлится со 2 октября по 8 ноября.
В это время пройдут работы по установке технических средств регулирования дорожного движения.
Ранее появилась информация, что с 11 сентября по 11 октября перекрыли проезд на проспекте Ворошиловский от улицы Пушкинская до Максима Горького. Это связано с работами по реконструкции водопроводной линии.
До этого ростовчане предложили отменить штрафы за движение машин по выделенным полосам в выходные.