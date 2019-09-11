rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
Изображение материала

Движение ограничат на улице 14-я Линия в Ростове

11 сентября 2019, 14:29
Фото: Медиахолдинг1Mi
В Ростове-на-Дону до ноября будет ограничено движение автомобилей на участке улицы 14-я Линия, сообщили в городской администрации.

Ограничения будут действовать по правой полосе улицы 14-я Линия, 82-86. Запрет продлится со 2 октября по 8 ноября.

В это время пройдут работы по установке технических средств регулирования дорожного движения.

Ранее появилась информация, что с 11 сентября по 11 октября перекрыли проезд на проспекте Ворошиловский от улицы Пушкинская до Максима Горького. Это связано с работами по реконструкции водопроводной линии.

До этого ростовчане предложили отменить штрафы за движение машин по выделенным полосам в выходные.

Материалы по теме
Движение ограничат в Новочеркасске из-за открытия театрального сезонаНа неделю отменят движение нескольких электричек из Ростова в ТаганрогДвижение перекроют на Пушкинской и Стачки в Ростове
#Новости#Илья Ульянов#Общество
Подпишитесь
Глава Ростовской области обещал, что на новогодние украшения не потратят ни копейки
Сегодня, 09:42
Юрист рассказал, как ростовчанам получить бронь от частичной мобилизации в 2022 году
Сегодня, 00:30
Губернатор Голубев заявил, что не отменит новогодние праздники в Ростовской области
Сегодня, 09:45
Ростовчанин разглядел на рублевой монете зоопарк и теперь продает ее за 50 млн рублей
Сегодня, 06:25
Депутат Водолацкий заявил, что еще не ощутил снятие границ у Ростовской области
Сегодня, 08:13
Тарифы ЖКХ в Ростовской области вырастут в декабре. Как можно сэкономить?
Сегодня, 10:00