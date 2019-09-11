Пенсионер украл трактор в Ростовской области

Posted 11 сентября 2019, 12:00
Published 11 сентября 2019, 12:00
Modified 24 декабря, 18:23
Updated 24 декабря, 18:23
В полицию обратился директор крестьянско-фермерского хозяйства и заявил об угоне трактора. Транспорт он не обнаружил, когда пришел утром на работу.
Подозреваемым оказался работник фермы. В ночное время он пришел в поле, залез в открытый трактор и уехал.
По факту угона завели уголовное дело, максимальное наказание составляет пять лет колонии. Трактор вернули владельцу.
Ранее в Ростовской области пассажир избил женщину-таксиста и угнал ее автомобиль.