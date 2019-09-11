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Posted 11 сентября 2019, 12:00

Published 11 сентября 2019, 12:00

Modified 24 декабря, 18:23

Updated 24 декабря, 18:23

Пенсионер украл трактор в Ростовской области

11 сентября 2019, 12:00
В Пролетарском районе задержали пенсионера, который угнал трактор, чтобы покататься, сообщили в УМВД по Ростовской области.

В полицию обратился директор крестьянско-фермерского хозяйства и заявил об угоне трактора. Транспорт он не обнаружил, когда пришел утром на работу.

Подозреваемым оказался работник фермы. В ночное время он пришел в поле, залез в открытый трактор и уехал.

По факту угона завели уголовное дело, максимальное наказание составляет пять лет колонии. Трактор вернули владельцу.

Ранее в Ростовской области пассажир избил женщину-таксиста и угнал ее автомобиль.

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