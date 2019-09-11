Режиссер из Ростова-на-Дону Кирилл Серебренников получил премию «Человек года» от GQ

В материале говорится, что несмотря на полтора года домашнего­ ­ареста­­, режиссе­р смог выпустить фильм «Лето», отмеченны­й в Каннах, поставил две оперы­ (Cosi fan tutte в Цюрихе­­ и Nabucco в Гамбурге), балет «Нурее­в» в Большом театре и два спектакля в «Гоголь-центре­», где его все это время ждали. В настоящее время режиссер пишет книгу.