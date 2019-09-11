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Режиссер из Ростова-на-Дону Кирилл Серебренников получил премию «Человек года» от GQ

11 сентября 2019, 10:03
Фото: instagram.com/gogolcenter
Известный режиссер уроженец Ростова-на-Дону Кирилл Серебренников стал «Человеком года» по версии журнала GQ, информация опубликована на сайте издания.

В материале говорится, что несмотря на полтора года домашнего­ ­ареста­­, режиссе­р смог выпустить фильм «Лето», отмеченны­й в Каннах, поставил две оперы­ (Cosi fan tutte в Цюрихе­­ и Nabucco в Гамбурге), балет «Нурее­в» в Большом театре и два спектакля в «Гоголь-центре­», где его все это время ждали. В настоящее время режиссер пишет книгу.

Напомним, что в апреле Кирилл Серебренников был награжден «Золотой маской» за балет «Нуреев» в номинации «Лучший спектакль в балете».

Весной режиссера освободили из-под домашнего ареста по делу о хищениях «Седьмой студии». Серебренников сообщил СМИ, что в постановке балета «помогал сам Рудольф Нуреев», потому что он «любил всякий хайп».

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