Режиссер из Ростова-на-Дону Кирилл Серебренников получил премию «Человек года» от GQ

В материале говорится, что несмотря на полтора года домашнего ареста, режиссер смог выпустить фильм «Лето», отмеченный в Каннах, поставил две оперы (Cosi fan tutte в Цюрихе и Nabucco в Гамбурге), балет «Нуреев» в Большом театре и два спектакля в «Гоголь-центре», где его все это время ждали. В настоящее время режиссер пишет книгу.
Напомним, что в апреле Кирилл Серебренников был награжден «Золотой маской» за балет «Нуреев» в номинации «Лучший спектакль в балете».
Весной режиссера освободили из-под домашнего ареста по делу о хищениях «Седьмой студии». Серебренников сообщил СМИ, что в постановке балета «помогал сам Рудольф Нуреев», потому что он «любил всякий хайп».