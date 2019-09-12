Регата и концерт городов-побратимов: самая полная программа Дня города в Ростове

С 10.00 мск субботы начнутся праздничные мероприятия и в парках, и скверах города. Так, театрализованным представлением откроется праздник в Покровском сквере, в парке имени Вити Черевичкина в 11.00 мск начнется благотворительный фестиваль, а в парке Октябрьской Революции в это же время стартует конкурс «Самый большой каравай». Вечером в зеленом театре парка Революции начнется концерт коллективов из городов-побратимов, ожидается выступление гостей из Германии, Финляндии, Китая, Донбасса. Начало в 17.00 мск.