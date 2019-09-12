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Posted 12 сентября 2019, 08:09

Published 12 сентября 2019, 08:09

Modified 24 декабря, 18:15

Updated 24 декабря, 18:15

Регата и концерт городов-побратимов: самая полная программа Дня города в Ростове

12 сентября 2019, 08:09
В предстоящие выходные Ростов-на-Дону отметит свой 270-й день рождения, полную программу мероприятий представляет RostovGazeta.

Основные мероприятия пройдут 14 сентября, праздник начнется в 10.00 мск на набережной Дона. В программе театральные постановки, музыкальные программы, интерактивные представления, мастер-классы, развлекательные мероприятия, которые будут постепенно сменять друг друга.

Жители и гости города смогут «прогуляться сквозь эпохи» от времен Петра I до наших дней. Каждая «эпоха» отразит исторический период города в то или иное время, запланировано очень много костюмированных и театрализованных представлений.

Стало известно, что в честь Дня города в Ростове пройдет авиашоу. Точное место его проведения пока неизвестно, но репетиция проходила в районе набережной.

В 21.00 мск на набережной начнется концерт поп-группы Burito, который и завершит праздник в этой части города.

Мероприятия в парках и скверах

С 10.00 мск субботы начнутся праздничные мероприятия и в парках, и скверах города. Так, театрализованным представлением откроется праздник в Покровском сквере, в парке имени Вити Черевичкина в 11.00 мск начнется благотворительный фестиваль, а в парке Октябрьской Революции в это же время стартует конкурс «Самый большой каравай». Вечером в зеленом театре парка Революции начнется концерт коллективов из городов-побратимов, ожидается выступление гостей из Германии, Финляндии, Китая, Донбасса. Начало в 17.00 мск.

В полдень в парке Островского начнется конкурс таланта и красоты «Ростовская лебедушка в парке», позже там же пройдет конкурс «Голос».

Флешмоб в Левобережном

В парке Левобережный участники флешмоба сложат цифру «270» из курников. После «элементы» цифры раздадут гостям мероприятия.

Празднование в Левобережном начнется в 10.00 мск спортивно-молодежным фестивалем, в 18.00 мск начнется парад спортивных федераций, участники которого пройдут по аллее к «Ростов-Арене».

В 19.00 в парке пройдет конкурс «Аполлон Дона». Одновременно в акватории реки Дон начнется парад судов.

Мероприятия в центре города

На Большой Садовой в субботу организуют ряд тематических площадок, на которых пройдут концерты, мастер-классы и конкурсы. На Театральной площади в 19.00 мск начнется праздничный концерт с участием Басты и группы 2Маши. Фейерверк по случаю Дня города запланировали на 22.00 мск, после него начнется дискотека с DJ Groove.

#Культура#Новости
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