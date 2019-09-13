Слив черной жидкости в реку Дон сняли на видео рыбаки в Ростове

Пользователи в своем мнении были едины, как никогда. «Это же какой плевок в лицо всем надзорным органам, чтобы так нагло и безбоязненно сливать гадость в реку? Теперь дело чести тех, кто обязан следить за экологией! Безнаказанность вызывает желание творить очередное зло», — написала одна из ростовчанок. «Поднимайте шум! Пишите в прессу. Кто-то должен ответить за это. Это не просто бездомную кошку убили или мусор выбросили в реку», — поддержал другой комментатор. «А с этого же Дона подают по водопроводу нам воду за которую уже не могут цены сложить водоканал», — заключил третий комментатор.