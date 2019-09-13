rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 13 сентября 2019, 09:36

Published 13 сентября 2019, 09:36

Modified 24 декабря, 18:21

Updated 24 декабря, 18:21

Слив черной жидкости в реку Дон сняли на видео рыбаки в Ростове

13 сентября 2019, 09:36
В Ростове-на-Дону рыбаки сняли на видео, как в реку Дон стекает черная жидкость, ролик опубликован в городском паблике.

Рыбачившие утром в четверг на набережной мужчины заметили, как подозрительная черная жижа начала растекаться по поверхности воды. Произошло это в самом центре города напротив переулка Газетного. Они сняли инцидент на видео.

Пользователи в своем мнении были едины, как никогда. «Это же какой плевок в лицо всем надзорным органам, чтобы так нагло и безбоязненно сливать гадость в реку? Теперь дело чести тех, кто обязан следить за экологией! Безнаказанность вызывает желание творить очередное зло», — написала одна из ростовчанок. «Поднимайте шум! Пишите в прессу. Кто-то должен ответить за это. Это не просто бездомную кошку убили или мусор выбросили в реку», — поддержал другой комментатор. «А с этого же Дона подают по водопроводу нам воду за которую уже не могут цены сложить водоканал», — заключил третий комментатор.

Напомним, в Ростове-на-Дону зафиксировали 49 фактов незаконного слива жидких бытовых отходов в систему канализации.

#Новости#Видео
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт rostovgazeta.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «RostovGazeta». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74128 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Mиpoнoв Гpигopий Юpьeвич

Телефон: +7 985 271-59-30  /  +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Региональный директор: Светлана Статовая, +7(966) 206-73-74, [email protected]

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика