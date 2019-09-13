Слив черной жидкости в реку Дон сняли на видео рыбаки в Ростове

Posted 13 сентября 2019, 09:36
Published 13 сентября 2019, 09:36
Modified 24 декабря, 18:21
Updated 24 декабря, 18:21
Рыбачившие утром в четверг на набережной мужчины заметили, как подозрительная черная жижа начала растекаться по поверхности воды. Произошло это в самом центре города напротив переулка Газетного. Они сняли инцидент на видео.
Пользователи в своем мнении были едины, как никогда. «Это же какой плевок в лицо всем надзорным органам, чтобы так нагло и безбоязненно сливать гадость в реку? Теперь дело чести тех, кто обязан следить за экологией! Безнаказанность вызывает желание творить очередное зло», — написала одна из ростовчанок. «Поднимайте шум! Пишите в прессу. Кто-то должен ответить за это. Это не просто бездомную кошку убили или мусор выбросили в реку», — поддержал другой комментатор. «А с этого же Дона подают по водопроводу нам воду за которую уже не могут цены сложить водоканал», — заключил третий комментатор.
Напомним, в Ростове-на-Дону зафиксировали 49 фактов незаконного слива жидких бытовых отходов в систему канализации.