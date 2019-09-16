Сотни жителей Ростова останутся без воды

Posted 16 сентября 2019, 06:30
Published 16 сентября 2019, 06:30
Modified 24 декабря, 18:25
Updated 24 декабря, 18:25
Воду отключат с утра 18 сентября до 13.00 19 сентября. Услуга будет ограничена в домах по улицах 50 лет РСМ, Вятская, Штахановского, Казахская, Раздорская, Днепропетровская.
Кроме того, водоснабжения не будет на улицах 1-я Веерная, Казахская, Страна Советов, Раздорская. Также это коснется Второго поселка Орджоникидзе от улицы Панфиловцев до Российской, поселка Чкаловский, Мирный.
Причиной отключений станет замена входных задвижек и демонтаж обратного клапана на оборудовании.