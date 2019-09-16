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Posted 16 сентября 2019, 06:30

Published 16 сентября 2019, 06:30

Modified 24 декабря, 18:25

Updated 24 декабря, 18:25

Сотни жителей Ростова останутся без воды

16 сентября 2019, 06:30
Сюжет
Новости Ростова
В Ростове-на-Дону практически сутки проведут без холодной воды сотни жителей города из-за технических работ, пишет «Ростовводоканал».

Воду отключат с утра 18 сентября до 13.00 19 сентября. Услуга будет ограничена в домах по улицах 50 лет РСМ, Вятская, Штахановского, Казахская, Раздорская, Днепропетровская.

Кроме того, водоснабжения не будет на улицах 1-я Веерная, Казахская, Страна Советов, Раздорская. Также это коснется Второго поселка Орджоникидзе от улицы Панфиловцев до Российской, поселка Чкаловский, Мирный.

Причиной отключений станет замена входных задвижек и демонтаж обратного клапана на оборудовании.

Ранее в Ростове-на-Дону рыбаки сняли на видео, как в реку Дон стекает черная жидкость.

#Общество#Новости Ростова#Новости
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