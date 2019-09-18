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Posted 18 сентября 2019, 08:37

Published 18 сентября 2019, 08:37

Modified 24 декабря, 18:21

Updated 24 декабря, 18:21

На сутки отключили воду в Первомайском районе Ростова

18 сентября 2019, 08:37
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Новости Ростова
В Первомайском районе Ростова-на-Дону в 09.00 мск 18 сентября до 13.00 мск 19 сентября отключили воду, сообщила городская администрация

Причиной прекращения подачи воды населению стали работы по замене входных задвижек и демонтажу обратного клапана на ВНС «Восточная».

Из-за отсутствия воды детские сады района закрыли, воспитанников отправили по домам. Для нужд школ, интернатов и детских домов запасли необходимое количество воды, в случае ее нехватки организуют подвоз.

В результате отключения без воды остались дома по улице Орская от 14/2 до 24/1 четные и нечетные номера, 2-й поселок Орджоникидзе от улицы Панфиловцев до улицы Российской, улица Можайская до улицы Абаканская — улица Георгиевская, поселок Чкаловский в квадрате улица 50 лет РСМ — переулок Мезенский — улица Вятская — улица Штахановского до улицы Казахская — улица Раздорская, улица Днепропетровская — улица Штахановского 23,24 до улицы Штахановского 1 в том числе с дробями от улицы Орская до переулка Днепровского, от улицы 1-й Веерной до 2-й Дополнительной, поселок Мирный от улицы Казахская до рощи СКА и от улицы Страны советов до улицы Раздорская.

Для нужд населения организуют подвоз воды.⠀

Ранее стало известно, что жителям Таганрога придется пять дней жить на подвозной воде.

#Общество#Новости Ростова#Новости
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