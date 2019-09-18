На сутки отключили воду в Первомайском районе Ростова

В результате отключения без воды остались дома по улице Орская от 14/2 до 24/1 четные и нечетные номера, 2-й поселок Орджоникидзе от улицы Панфиловцев до улицы Российской, улица Можайская до улицы Абаканская — улица Георгиевская, поселок Чкаловский в квадрате улица 50 лет РСМ — переулок Мезенский — улица Вятская — улица Штахановского до улицы Казахская — улица Раздорская, улица Днепропетровская — улица Штахановского 23,24 до улицы Штахановского 1 в том числе с дробями от улицы Орская до переулка Днепровского, от улицы 1-й Веерной до 2-й Дополнительной, поселок Мирный от улицы Казахская до рощи СКА и от улицы Страны советов до улицы Раздорская.