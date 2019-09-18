Обвиненная в отсутствии вкуса ростовчанка Костенко собралась шить одежду

Posted 18 сентября 2019, 06:55
Published 18 сентября 2019, 06:55
Modified 24 декабря, 18:23
Updated 24 декабря, 18:23
Костенко опубликовала видео, на котором показала эскизы одежды и нитки. «Скоро все узнаете сами», — написала девушка.
Пользователи в комментариях предположили, что девушка, как и многие другие знаменитости, начнет шить одежду. «У всех одно и то же, магазин одежды… Неужели больше нечего придумать, что-то индивидуальное», — возмутилась одна из подписчиц.
Другие предположили, что после открытия своего магазина модель начнет петь. «Людям будут впаривать свой ширпотреб, а сами продолжат одеваться в других магазинах. Им уже миллион раз деликатно говорили, что ну нет вкуса, чувства стиля, и это очевидно», — прозвучало в комментариях.
Некоторые в шутку спросили, будет ли зеленое платье в коллекции. Напомним, зеленое платье Костенко надела на свадьбу друзей. Подписчики сравнили ее с лягушкой.