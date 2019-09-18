Обвиненная в отсутствии вкуса ростовчанка Костенко собралась шить одежду

Другие предположили, что после открытия своего магазина модель начнет петь. «Людям будут впаривать свой ширпотреб, а сами продолжат одеваться в других магазинах. Им уже миллион раз деликатно говорили, что ну нет вкуса, чувства стиля, и это очевидно», — прозвучало в комментариях.