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Posted 18 сентября 2019, 06:55

Published 18 сентября 2019, 06:55

Modified 24 декабря, 18:23

Updated 24 декабря, 18:23

Обвиненная в отсутствии вкуса ростовчанка Костенко собралась шить одежду

18 сентября 2019, 06:55
Подписчикам модели Анастасии Костенко из Ростова-на-Дону пришлось не по душе ее новое хобби, сообщается в Instagram ростовчанки.

Костенко опубликовала видео, на котором показала эскизы одежды и нитки. «Скоро все узнаете сами», — написала девушка.

Пользователи в комментариях предположили, что девушка, как и многие другие знаменитости, начнет шить одежду. «У всех одно и то же, магазин одежды… Неужели больше нечего придумать, что-то индивидуальное», — возмутилась одна из подписчиц.

Другие предположили, что после открытия своего магазина модель начнет петь. «Людям будут впаривать свой ширпотреб, а сами продолжат одеваться в других магазинах. Им уже миллион раз деликатно говорили, что ну нет вкуса, чувства стиля, и это очевидно», — прозвучало в комментариях.

Некоторые в шутку спросили, будет ли зеленое платье в коллекции. Напомним, зеленое платье Костенко надела на свадьбу друзей. Подписчики сравнили ее с лягушкой.

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