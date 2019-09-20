Убийцы 170 собак отделались штрафом в Новошахтинске

Posted 20 сентября 2019, 13:09
Published 20 сентября 2019, 13:09
Modified 24 декабря, 18:25
Updated 24 декабря, 18:25
Речь идет о бизнесмене Сергее Черневском и ветеринаре Иване Бражко, которые стали фигурантами уголовного дела по факту жесткого обращения с животными. Суд признал их виновными и вынес обвинительный приговор.
По информации «Кавказского узла», суд приговорил злоумышленников к штрафам в размере 100 и и 110 тысяч рублей. Как было установлено судом, предприниматель занимался санитарной очисткой в Новочеркасске.
Отмечается, что мужчина убивал собак препаратом, который для этого не предназначен. Кроме того, животные содержались в неудовлетворительных условиях.
Всего подельников обвили в убийстве более 170 животных.