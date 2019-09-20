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Posted 20 сентября 2019, 13:09

Published 20 сентября 2019, 13:09

Modified 24 декабря, 18:25

Updated 24 декабря, 18:25

Убийцы 170 собак отделались штрафом в Новошахтинске

20 сентября 2019, 13:09
В Ростовской области двум местным жителям вынесли обвинительный приговор за жестокое обращение с животными, сообщили в Новошахтинском районном суде региона.

Речь идет о бизнесмене Сергее Черневском и ветеринаре Иване Бражко, которые стали фигурантами уголовного дела по факту жесткого обращения с животными. Суд признал их виновными и вынес обвинительный приговор.

По информации «Кавказского узла», суд приговорил злоумышленников к штрафам в размере 100 и и 110 тысяч рублей. Как было установлено судом, предприниматель занимался санитарной очисткой в Новочеркасске.

Отмечается, что мужчина убивал собак препаратом, который для этого не предназначен. Кроме того, животные содержались в неудовлетворительных условиях.

Всего подельников обвили в убийстве более 170 животных.

Ранее собака помогла найти полуголую бабушку, неделю блуждавшую в лесу под Ростовом.

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