Строительство подъезда к Аксаю обойдется в 156 млн руб

Posted 23 сентября 2019, 14:01
Published 23 сентября 2019, 14:01
Modified 11 сентября 2022, 14:59
Updated 11 сентября 2022, 14:59
Речь идет о строительстве Северного подъезда к Аксаю. От 1054-го километра дороги М-4 «Дон» до улицы Речников в Аксае.
Подать заявку на участие можно до 30 сентября. Аукцион состоится в этот же день.
Добавим, что стоимость контракта составит 156,6 миллиона рублей. Ранее появилась информация, что строительство дороги начнется в следующем году. Общая длина новой трассы составит 2,3 километра.
Только в 2019 году на ремонт восьми дорог в Аксае в рамках нацпроекта потратят 97 миллионов рублей.