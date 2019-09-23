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Posted 23 сентября 2019, 14:01

Published 23 сентября 2019, 14:01

Modified 11 сентября 2022, 14:59

Updated 11 сентября 2022, 14:59

Строительство подъезда к Аксаю обойдется в 156 млн руб

23 сентября 2019, 14:01
Администрация Аксайского городского поселения в Ростовской области объявила аукцион по выбору подрядчика, который построит подъезд в Аксаю, сообщается на сайте госзакупок.

Речь идет о строительстве Северного подъезда к Аксаю. От 1054-го километра дороги М-4 «Дон» до улицы Речников в Аксае.

Подать заявку на участие можно до 30 сентября. Аукцион состоится в этот же день.

Добавим, что стоимость контракта составит 156,6 миллиона рублей. Ранее появилась информация, что строительство дороги начнется в следующем году. Общая длина новой трассы составит 2,3 километра.

Только в 2019 году на ремонт восьми дорог в Аксае в рамках нацпроекта потратят 97 миллионов рублей.

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#Илья Ульянов#Общество#Новости
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