Илона Маска позвали на кубанский форум при помощи шуточного билборда в Калифорнии

Posted 25 сентября 2019, 13:05
Published 25 сентября 2019, 13:05
Modified 17 сентября 2022, 16:23
Updated 17 сентября 2022, 16:23
Идея пришла в голову группе предпринимателей Краснодарского края, которым помогли специалисты креативного агентства «Рупорт Маркетинг Комьюникейшнс». Билборды с надписью из гуляющего по Сети мема «Kak tebe takoe, Elon Musk?» разместили так, чтобы их наверняка увидел Илон Маск — рядом с офисом SpaceX в городе Хоторн штата Калифорния.
QR-код на билбордах перенаправляет на сайт, специально созданный для акции. Песню, в которой молодые предприниматели зовут Маска на форум, придумали на музыку хорошо известных россиянам «Крылатых качелей» из «Приключений Электроника».
Стимулом для приглашения стало то, что Маск начинал свое дело неизвестным инженером, в итоге его устремленность помогла реализовать большое количество бизнес-проектов, получивших признание во всем мире.
Бизнес Кубани надеется, что Маск посетит форум, который пройдет 18 и 19 октября в Краснодаре, если он не сможет приехать, организаторы готовы подключить его к общению с аудиторией по Skype.