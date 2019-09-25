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Posted 25 сентября 2019, 13:05

Published 25 сентября 2019, 13:05

Modified 17 сентября 2022, 16:23

Updated 17 сентября 2022, 16:23

Илона Маска позвали на кубанский форум при помощи шуточного билборда в Калифорнии

25 сентября 2019, 13:05
Группа предпринимателей из Краснодара разместила в Калифорнии билборд с приглашением посетить экономический форум «Дело за малым», адресованным основателю компании SpaceX и гендиректору Tesla Илону Маску, сообщили «Кубанские новости».

Идея пришла в голову группе предпринимателей Краснодарского края, которым помогли специалисты креативного агентства «Рупорт Маркетинг Комьюникейшнс». Билборды с надписью из гуляющего по Сети мема «Kak tebe takoe, Elon Musk?» разместили так, чтобы их наверняка увидел Илон Маск — рядом с офисом SpaceX в городе Хоторн штата Калифорния.

QR-код на билбордах перенаправляет на сайт, специально созданный для акции. Песню, в которой молодые предприниматели зовут Маска на форум, придумали на музыку хорошо известных россиянам «Крылатых качелей» из «Приключений Электроника».

Стимулом для приглашения стало то, что Маск начинал свое дело неизвестным инженером, в итоге его устремленность помогла реализовать большое количество бизнес-проектов, получивших признание во всем мире.

Бизнес Кубани надеется, что Маск посетит форум, который пройдет 18 и 19 октября в Краснодаре, если он не сможет приехать, организаторы готовы подключить его к общению с аудиторией по Skype.

Ранее Илон Маск подшутил над видео с испытаний прототипа Starhopper от SpaceX.

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