Жителя Батайска задержали за избиение фельдшера

Posted 25 сентября 2019, 13:16
Published 25 сентября 2019, 13:16
Modified 24 декабря, 18:23
Updated 24 декабря, 18:23
Мужчина поссорился с медиком и бросил в него электроинструмент. Пострадавшего доставили в больницу, также последовало обращение в полицию.
«Правоохранители задержали 33-летнего нападавшего. В отношении него завели уголовное дело, сейчас он находится под подпиской о невыезде», — сказано в сообщении.
Максимальное наказание составляет два года лишения свободы.
Ранее в Чертковском районе суд вынес приговор в отношении мужчины, который заявил, что его избивал полицейский. Суд приговорил его к двум годам заключения условно.