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Posted 25 сентября 2019, 13:16

Published 25 сентября 2019, 13:16

Modified 24 декабря, 18:23

Updated 24 декабря, 18:23

Жителя Батайска задержали за избиение фельдшера

25 сентября 2019, 13:16
В Батайске задержали местного жителя, который нанес травмы фельдшеру, сообщили в УМВД по Ростовской области.

Мужчина поссорился с медиком и бросил в него электроинструмент. Пострадавшего доставили в больницу, также последовало обращение в полицию.

«Правоохранители задержали 33-летнего нападавшего. В отношении него завели уголовное дело, сейчас он находится под подпиской о невыезде», — сказано в сообщении.

Максимальное наказание составляет два года лишения свободы.

Ранее в Чертковском районе суд вынес приговор в отношении мужчины, который заявил, что его избивал полицейский. Суд приговорил его к двум годам заключения условно.

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