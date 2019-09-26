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Posted 26 сентября 2019, 10:40

Published 26 сентября 2019, 10:40

Modified 11 сентября 2022, 15:01

Updated 11 сентября 2022, 15:01

Техникум в Ростове не защищал детей от сайтов знакомств

26 сентября 2019, 10:40
В Ростове-на-Дону во время проверки железнодорожного техникума выявили ряд нарушений, сообщает Южная транспортная прокуратура.

В техникуме не было организовано двухразовое питание, сотрудники не закрыли доступ к террористическим и экстремистским сайтам, а также порталам для знакомств. Здесь говорится о ресурсах, запрещенных Минюстом.

Также прокуратура проверила и другие аналогичные учреждения в регионе. Так, в Батайске не были созданы условия для обучения инвалидов, преподаватели не обладали достаточной квалификацией.

По фактам нарушений завели дела об административных правонарушениях. От руководителей организаций потребовали устранить нарушения.

Ранее в Ростове-на-Дону завели уголовное дело в отношении директора учебного заведения, который зарабатывал на студентах.

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#Илья Ульянов#Общество#Новости
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