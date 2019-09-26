Техникум в Ростове не защищал детей от сайтов знакомств

Posted 26 сентября 2019, 10:40
Published 26 сентября 2019, 10:40
Modified 11 сентября 2022, 15:01
Updated 11 сентября 2022, 15:01
В техникуме не было организовано двухразовое питание, сотрудники не закрыли доступ к террористическим и экстремистским сайтам, а также порталам для знакомств. Здесь говорится о ресурсах, запрещенных Минюстом.
Также прокуратура проверила и другие аналогичные учреждения в регионе. Так, в Батайске не были созданы условия для обучения инвалидов, преподаватели не обладали достаточной квалификацией.
По фактам нарушений завели дела об административных правонарушениях. От руководителей организаций потребовали устранить нарушения.
Ранее в Ростове-на-Дону завели уголовное дело в отношении директора учебного заведения, который зарабатывал на студентах.