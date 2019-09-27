rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
Изображение материала

Проезд в Ростове ограничат в субботу из-за футбольного матча

27 сентября 2019, 07:05
Фото: Медиахолдинг1Mi
В Ростове-на-Дону в районе нового стадиона в субботу будут действовать ограничения движения из-за футбольного матча, сообщили в городской администрации.

Ограничения будут действовать с 14.00 мск до 20.00. Проезд перекроют на съезде с Южного подъезда к городу на Магистральную улицу общегородского значения от Южного подъезда до Левобережной.

с 12.30 до 20.30 водители не смогут проехать в районе стадиона «Ростов-Арена». Причиной ограничений станет футбольный матч между командами «Ростовом» и «Динамо».

Игра состоится в рамках чемпионата России. Ранее появилась информация, что с руководством «Ростова» проведет переговоры скандально известный футболист Павел Мамаев.

Материалы по теме
Часть игроков ФК «Ростов» не сыграла с «Мордовией» из-за запрета врачаКарпин назвал тяжелой игру ФК «Ростов» с «Мордовией»Павел Мамаев проведет переговоры с руководством ФК «Ростов»
#Новости#Илья Ульянов#Общество
Подпишитесь
Пилот погиб во время крушения штурмовика Су-25 в Ростовской области
Сегодня, 13:34
Вне брака в Ростовской области рождается больше 20% детей
Сегодня, 13:46
Путин пообещал жесткий ответ Украине за теракты в России
Сегодня, 14:08
Ростовская область уступила Кубани в рейтинге благополучия населения
Сегодня, 13:40
В Ростовской области жителей предупредили о досрочном подорожании услуг ЖКХ
Сегодня, 14:14
Вандалы разнесли остановку и банкомат в Ростове-на-Дону
Сегодня, 13:28