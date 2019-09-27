Проезд в Ростове ограничат в субботу из-за футбольного матча

Ограничения будут действовать с 14.00 мск до 20.00. Проезд перекроют на съезде с Южного подъезда к городу на Магистральную улицу общегородского значения от Южного подъезда до Левобережной.
с 12.30 до 20.30 водители не смогут проехать в районе стадиона «Ростов-Арена». Причиной ограничений станет футбольный матч между командами «Ростовом» и «Динамо».
Игра состоится в рамках чемпионата России. Ранее появилась информация, что с руководством «Ростова» проведет переговоры скандально известный футболист Павел Мамаев.