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Семь человек хотят возглавить Ростов

27 сентября 2019, 08:16
Фото: Alexxx Malev/CC BY-SA 2.0 / flickr.com
Претендентами на должность главы администрации Ростова-на-Дону стали семь человек, сообщает ИА «ДОН 24».

Побороться за вакантный пост изъявили желание семь человек, в том числе исполняющий обязанности главы мэрии Алексей Логвиненко. Также претендентами стали предприниматель Александр Хуруджи и экс-прокурор Октябрьского района Евгений Беркович.

По данным издания, свои кандидатуры в том числе выдвинули замглавы администрации Батайска Наталья Кузьменко, парламентарий Сергей Заревский и работник государственного архива региона Роман Мегрели. Прием заявлений стартовал 23 сентября, он завершится в субботу.

Кандидатом на пост мэра может стать человек в возрасте от 35 лет. У него должно быть высшее образование и опыт работы на госслужбе.

Все претенденты пройдут назначенное на 11 октября собеседование.

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