Семь человек хотят возглавить Ростов

Побороться за вакантный пост изъявили желание семь человек, в том числе исполняющий обязанности главы мэрии Алексей Логвиненко. Также претендентами стали предприниматель Александр Хуруджи и экс-прокурор Октябрьского района Евгений Беркович.
По данным издания, свои кандидатуры в том числе выдвинули замглавы администрации Батайска Наталья Кузьменко, парламентарий Сергей Заревский и работник государственного архива региона Роман Мегрели. Прием заявлений стартовал 23 сентября, он завершится в субботу.
Кандидатом на пост мэра может стать человек в возрасте от 35 лет. У него должно быть высшее образование и опыт работы на госслужбе.
Все претенденты пройдут назначенное на 11 октября собеседование.