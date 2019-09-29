Фестиваль средневековой культуры прошел в Ростове

Развлекательные мероприятия состоялись в парке имени Максима Горького. Зрители увидели рыцарский турнир, участники которого выступали в кольчугах и шлемах.
Для горожан подготовили мастер-классы, в том числе по средневековым танцам. Кроме того, их обучили столярному делу и плетению из лозы.
Работала и ярмарка, на котором умельцы продавали сувениры. Организаторы выразили благодарность всем, кто посетил фестиваль.
По информации правительства региона, Ростовская область попала в топ-5 самых популярных у иностранных туристов российских регионов.