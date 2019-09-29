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Фестиваль средневековой культуры прошел в Ростове

29 сентября 2019, 09:50
Фото: Меч Дона / фестиваль средневековой культуры/vk
В Ростове-на-Дону завершился фестиваль средневековой культуры, который получил название «Меч Дона», сообщили организаторы.

Развлекательные мероприятия состоялись в парке имени Максима Горького. Зрители увидели рыцарский турнир, участники которого выступали в кольчугах и шлемах.

Для горожан подготовили мастер-классы, в том числе по средневековым танцам. Кроме того, их обучили столярному делу и плетению из лозы.

Работала и ярмарка, на котором умельцы продавали сувениры. Организаторы выразили благодарность всем, кто посетил фестиваль.

По информации правительства региона, Ростовская область попала в топ-5 самых популярных у иностранных туристов российских регионов.

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#Новости#Илья Ульянов#Общество
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