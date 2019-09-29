Лечить печень моллюсками намерены ростовские ученые

Для лечения печени после чрезмерного употребления алкоголя и гепатита предложили использовать двустворчатого моллюска Corbicula fluminalis. Их можно выловить в акватории теплого канала Новочеркасской ГРЭС.
Эти моллюски появились в регионе два года назад. По информации издания, они используют транспорт, чтобы расселяться на других территориях.
Однако исследования показали, что моллюски не могут размножаться за пределами теплого канала. В других водоемах слишком холодная температура воды.
«Если выяснится, что его можно употреблять в пищу, то может быть позитивный экономический эффект от расселения этого моллюска», — сказано в сообщении.
Отмечается, что в восточной медицине бульоном из моллюска лечат печень при алкоголизме и гепатите. Исследовать его будут в течение 1,5 года.