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Лечить печень моллюсками намерены ростовские ученые

29 сентября 2019, 15:33
Фото: https://pixabay.com
Ученые из Ростовской области предложили новый способ лечения печени специальными моллюсками, сообщает Dontr.

Для лечения печени после чрезмерного употребления алкоголя и гепатита предложили использовать двустворчатого моллюска Corbicula fluminalis. Их можно выловить в акватории теплого канала Новочеркасской ГРЭС.

Эти моллюски появились в регионе два года назад. По информации издания, они используют транспорт, чтобы расселяться на других территориях.

Однако исследования показали, что моллюски не могут размножаться за пределами теплого канала. В других водоемах слишком холодная температура воды.

«Если выяснится, что его можно употреблять в пищу, то может быть позитивный экономический эффект от расселения этого моллюска», — сказано в сообщении.

Отмечается, что в восточной медицине бульоном из моллюска лечат печень при алкоголизме и гепатите. Исследовать его будут в течение 1,5 года.

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