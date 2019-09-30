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Posted 30 сентября 2019, 13:43

Published 30 сентября 2019, 13:43

Modified 24 декабря 2024, 18:23

Updated 24 декабря 2024, 18:23

Игрок «Ростова» Мамаев рассказал о тюремной баланде и «законах» зоны

30 сентября 2019, 13:43
Игрок футбольного клуба «Ростов» Павел Мамаев дал интервью своей супруге Алане и рассказал, как жил в тюрьме, ролик размещен на YouTube.

Мамаев сообщил, что спать ему приходилось на так называемой шконке. Это железная поверхность, на которую кладется матрас.

Питался футболист иногда тюремной едой — баландой, в другие разы они готовили самостоятельно. По его словам, баланда ему понравилась.

«У меня сложился впечатление, что в тюрьме прежде, чем что-то сделать, нужно выработать план действий. Приходится думать о последствиях своих действий, иначе могут быть проблемы», — произнес Мамаев.

Он добавил, что в тюрьме начинаешь чувствовать ответственность за себя. По его словам, сотрудники колонии его не били.

Напомним, Мамаев отсидел в колонии несколько месяцев за избиение людей в центре Москвы. После этого он подписал контракт с «Ростовом».

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