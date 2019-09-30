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Ростовчане попросили сделать единую управляющую компанию для всего города

30 сентября 2019, 14:29
Фото: Медиахолдинг1Mi
Жительница Ростова-на-Дону попросила власти сделать в городе единую управляющую компанию, чтобы все платежи были прозрачными, сообщается в сервисе «Активный ростовчанин».

Ростовчанка рассказала, что проживает в двухкомнатной квартире панельного дома на бульваре Комарова. По ее словам, зимой за коммуналку она платит 8,5 тысячи рублей.

«За свет и воду выходит около 1,5 тысячи рублей. За отопление, капремонт, вывоз мусора и т. д. мне начисляют 7 тысяч рублей», — пояснила автор публикации.

Она добавила, что ее родственники на улице Орбитальной при аналогичных условиях платят на 1,8 тысячи рублей меньше. Женщина уверена, что ее обманывают.

На момент понедельника инициативу поддержал один человек.

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#Новости#Илья Ульянов#Общество
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