Ростовчане попросили сделать единую управляющую компанию для всего города

Ростовчанка рассказала, что проживает в двухкомнатной квартире панельного дома на бульваре Комарова. По ее словам, зимой за коммуналку она платит 8,5 тысячи рублей.
«За свет и воду выходит около 1,5 тысячи рублей. За отопление, капремонт, вывоз мусора и т. д. мне начисляют 7 тысяч рублей», — пояснила автор публикации.
Она добавила, что ее родственники на улице Орбитальной при аналогичных условиях платят на 1,8 тысячи рублей меньше. Женщина уверена, что ее обманывают.
На момент понедельника инициативу поддержал один человек.