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ГИБДД Ростовской области сократит штат инспекторов ДПС

1 октября 2019, 19:56
Фото: pixabay.com
В Ростовской области ожидается сокращение персонала в системе ГИБДД, сообщает Telegram-канал «Ростов № 1».

Сокращение пройдут по всей России, в том числе в Ростовской области. Однако донской регион это затронет не сильно.

«В целом по РФ работу потеряют около 2 тысяч сотрудников ГИБДД. В Ростовской области планируется сократить 16 человек», — сказано в сообщении.

К публикации добавлен приказ о сокращении численности штатных должностей в системе ГИБДД. Информации от официальных ведомств по этому поводу не поступало.

Ранее появилась информация, что численность работников на малых предприятиях Ростовской области сократилась в первом полугодии 2019 года на 7,3%.

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