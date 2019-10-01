ГИБДД Ростовской области сократит штат инспекторов ДПС

Сокращение пройдут по всей России, в том числе в Ростовской области. Однако донской регион это затронет не сильно.
«В целом по РФ работу потеряют около 2 тысяч сотрудников ГИБДД. В Ростовской области планируется сократить 16 человек», — сказано в сообщении.
К публикации добавлен приказ о сокращении численности штатных должностей в системе ГИБДД. Информации от официальных ведомств по этому поводу не поступало.
Ранее появилась информация, что численность работников на малых предприятиях Ростовской области сократилась в первом полугодии 2019 года на 7,3%.