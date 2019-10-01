В десять раз сократилось число уклонистов в Ростовской области

За последние десять лет число уклонистов в регионе снизилось с 10 тысяч до 1,1 тысячи человек. Этому способствовало улучшение условий службы и активная деятельность по военно-патриотической подготовке молодых людей, которую проводят в области.
Кроме того, в РФ с 1 сентября вступили в силу изменения в федеральный закон «О воинской обязанности и военной службе». Теперь получившие отсрочку от воинской службы не по состоянию здоровья могут отказаться от нее, а служащие по призыву имеют право на досрочное увольнение при особых обстоятельствах.
Ранее стало известно, что в Ростовской области более трех тысяч человек не получили повестки в армию.