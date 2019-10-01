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В десять раз сократилось число уклонистов в Ростовской области

1 октября 2019, 12:28
Фото: mil.ru
С 2009 года количество уклоняющихся от военной службы в Ростовской области сократилось в десять раз, следует из сообщения агентства «Интерфакс-Юг».

За последние десять лет число уклонистов в регионе снизилось с 10 тысяч до 1,1 тысячи человек. Этому способствовало улучшение условий службы и активная деятельность по военно-патриотической подготовке молодых людей, которую проводят в области.

Кроме того, в РФ с 1 сентября вступили в силу изменения в федеральный закон «О воинской обязанности и военной службе». Теперь получившие отсрочку от воинской службы не по состоянию здоровья могут отказаться от нее, а служащие по призыву имеют право на досрочное увольнение при особых обстоятельствах.

Ранее стало известно, что в Ростовской области более трех тысяч человек не получили повестки в армию.

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