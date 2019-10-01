В десять раз сократилось число уклонистов в Ростовской области

Кроме того, в РФ с 1 сентября вступили в силу изменения в федеральный закон «О воинской обязанности и военной службе». Теперь получившие отсрочку от воинской службы не по состоянию здоровья могут отказаться от нее, а служащие по призыву имеют право на досрочное увольнение при особых обстоятельствах.