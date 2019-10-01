В издевательствах над животными обвинили ростовское енотокафе

По словам ростовчанки, на первом этаже дома, в котором расположено енотокафе, животных держат в маленьких клетках и не выпускают гулять. Кроме того, в помещении нет вентиляции и запах распространяется в расположенные выше квартиры. Уровень аммиака в воздухе в квартирах превышает норму в пять раз. При этом по ночам в енотокафе собираются компании молодежи, которые распивают алкоголь и шумят.