В издевательствах над животными обвинили ростовское енотокафе

По словам ростовчанки, на первом этаже дома, в котором расположено енотокафе, животных держат в маленьких клетках и не выпускают гулять. Кроме того, в помещении нет вентиляции и запах распространяется в расположенные выше квартиры. Уровень аммиака в воздухе в квартирах превышает норму в пять раз. При этом по ночам в енотокафе собираются компании молодежи, которые распивают алкоголь и шумят.
По утверждению жительницы дома, у хозяина кафе нет документов на животных, Управление ветеринарии по Ростовской области уже выписывало штраф в размере 13 тысяч рублей за нарушение санитарных норм.
Сам хозяин кафе утверждает, что с животными обращаются аккуратно, они хорошо питаются и гуляют. Нанимать специалистов нет возможности, занимаются енотами исключительно волонтеры.