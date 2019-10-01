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В издевательствах над животными обвинили ростовское енотокафе

1 октября 2019, 11:57
Фото: vk.com/enotocafe
Енотокафе «Лесная братва» в Ростове-на-Дону обвинили в ненадлежащем содержании животных, сообщил портал 161.ru

По словам ростовчанки, на первом этаже дома, в котором расположено енотокафе, животных держат в маленьких клетках и не выпускают гулять. Кроме того, в помещении нет вентиляции и запах распространяется в расположенные выше квартиры. Уровень аммиака в воздухе в квартирах превышает норму в пять раз. При этом по ночам в енотокафе собираются компании молодежи, которые распивают алкоголь и шумят.

По утверждению жительницы дома, у хозяина кафе нет документов на животных, Управление ветеринарии по Ростовской области уже выписывало штраф в размере 13 тысяч рублей за нарушение санитарных норм.

Сам хозяин кафе утверждает, что с животными обращаются аккуратно, они хорошо питаются и гуляют. Нанимать специалистов нет возможности, занимаются енотами исключительно волонтеры.

Ранее в Новошахтинске убийц 170 собак приговорили к штрафу.

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