Андрей Баранников: Baltic Weekend стал зрелым брендом в сфере коммуникаций

По словам организатора мероприятия, гендиректора агентства SPN Communications Андрея Баранникова, Baltic Weekend уже является зрелым брендом в области коммуникаций. Посещаемость форума растет год от года. В этот раз среди участников было много новичков. Наполовину обновился список ведущих. Баранников добавил, что организаторы постоянно ведут поиск новых героев и кейсов, сообщает karelinform.ru.
В первый день самой посещаемой стала дискуссия под руководством писателя и главреда журнала Esquire Сергея Минаева. А при обсуждении «Медийные войны: фронт без линии фронта» разговор велся о том, существует ли в РФ институт медийной репутации. Кроме этого, профессионалы из Rambler, Snob.ru, «Фонтанка.ру» и других изданий обсудили, какое место занимает творчество в успешной медиастратегии, и поговорили о практике медиавойн.
Одной из важнейших тем форума стала практика инфосопровождения российских национальных проектов. Модератором дискуссии на эту тему стала заместитель главреда ТАСС Лана Самарина. Участники беседы сделали вывод, что обсуждать надо не сами нацпроекты, а заниматься продвижением мечты.
Вечер первого дня форума ознаменовался двадцатой, юбилейной, церемонией награждения премии PROBA Awards. За первенство соревновались свыше 360 участников в 14 номинациях.
В течение двух дней форума было проведено шесть круглых столов. В ходе дискуссий эксперты обсудили особенности антикризисных коммуникаций, роль личного бренда, место информационных технологий в управлении коммуникациями, а также мастерство в согласовании личной позиции и интересов компании.
Baltic Weekend 2019 проходил 26 и 27 сентября. Информационным партнером мероприятия выступил холдинг 1st MediaInvest.