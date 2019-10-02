Андрей Баранников: Baltic Weekend стал зрелым брендом в сфере коммуникаций

В первый день самой посещаемой стала дискуссия под руководством писателя и главреда журнала Esquire Сергея Минаева. А при обсуждении «Медийные войны: фронт без линии фронта» разговор велся о том, существует ли в РФ институт медийной репутации. Кроме этого, профессионалы из Rambler, Snob.ru, «Фонтанка.ру» и других изданий обсудили, какое место занимает творчество в успешной медиастратегии, и поговорили о практике медиавойн.