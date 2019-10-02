Бывшего «гаишника» будут судить в Волгодонске за продажу водительских прав

В феврале и марте 2018 года полицейский получил по 15 тысяч рублей от троих жителей Сальского и Песчанокопского районов. За это он принял у них экзамены на знание правил дорожного движения и выдал водительские удостоверения.
«Обвиняемые внес недостоверную информацию в документы о сдаче экзамена, хотя его не проводили. После этого завели уголовное дело», — сказано в сообщении.
Отмечается, что в раскрытии преступления участвовали сотрудники регионального УФСБ. Теперь дело передали в суд для рассмотрения по существу, максимальное наказание составляет восемь лет колонии.