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Бывшего «гаишника» будут судить в Волгодонске за продажу водительских прав

2 октября 2019, 14:52
Фото: Медиахолдинг1Mi
В Волгодонске в суд передали уголовное дело в отношении бывшего инспектора ГИБДД за получение взяток, сообщили в УСКР по Ростовской области.

В феврале и марте 2018 года полицейский получил по 15 тысяч рублей от троих жителей Сальского и Песчанокопского районов. За это он принял у них экзамены на знание правил дорожного движения и выдал водительские удостоверения.

«Обвиняемые внес недостоверную информацию в документы о сдаче экзамена, хотя его не проводили. После этого завели уголовное дело», — сказано в сообщении.

Отмечается, что в раскрытии преступления участвовали сотрудники регионального УФСБ. Теперь дело передали в суд для рассмотрения по существу, максимальное наказание составляет восемь лет колонии.

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#Новости#Илья Ульянов#Происшествия
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