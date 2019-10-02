ФСС обеспечит отдых сотрудников Приморья

В 2018 году ФСС получил 397 заявлений от организаций на общую сумму финансирования более 115 миллионов рублей. В текущем году на территории Приморья их стало более 500, а объем финансирования - более 165,4 миллиона рублей. Из них - 213 организаций из Владивостока (финансирование 57,5 миллиона рублей). Также ФСС выделил более 26 миллионов рублей на санаторное лечение жителей Приморского края, из которых - 193 пенсионера. Финансирование их лечения составило 8,7 миллиона рублей.