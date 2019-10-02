ФСС обеспечит отдых сотрудников Приморья

Согласно последнему приказу Минтруда РФ на санаторный отдых теперь можно отправлять не только сотрудников вредных производств, но и пенсионеров.
Региональное отделение ФСС завершило прием заявлений на финансирование мероприятий по профилактике снижения травматизма и профессиональных заболеваний. Данная программа реализует часть налогов в счет улучшения условий труда - до 30% от общего объема страховых взносов. Эти средства также направляются и на санаторный отдых сотрудников, сообщает Vostokmedia.com.
Фонд предоставляет огромный спектр программ, но самыми востребованными из них являются медосмотр сотрудников (64,2 миллиона рублей), покупка средств защиты (44,9 миллиона рублей) и санаторно-курортное лечение (26,3 миллиона рублей).
В 2018 году ФСС получил 397 заявлений от организаций на общую сумму финансирования более 115 миллионов рублей. В текущем году на территории Приморья их стало более 500, а объем финансирования - более 165,4 миллиона рублей. Из них - 213 организаций из Владивостока (финансирование 57,5 миллиона рублей). Также ФСС выделил более 26 миллионов рублей на санаторное лечение жителей Приморского края, из которых - 193 пенсионера. Финансирование их лечения составило 8,7 миллиона рублей.
Отмечается, что руководство компаний должно заранее распределить бюджет для того, чтобы выделить необходимую сумму. Впоследствии ФСС возместит ее. Подробности программы можно узнать на сайте ФСС.