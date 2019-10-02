rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
Изображение материала

ФСС обеспечит отдых сотрудников Приморья

2 октября 2019, 06:19
Фото: pixnio.com
Фонд социального страхования (ФСС) в текущем году отправит на отдых более 700 сотрудников из Приморского края, большая часть из которых - пенсионеры и работники предпенсионного возраста.

Согласно последнему приказу Минтруда РФ на санаторный отдых теперь можно отправлять не только сотрудников вредных производств, но и пенсионеров.

Региональное отделение ФСС завершило прием заявлений на финансирование мероприятий по профилактике снижения травматизма и профессиональных заболеваний. Данная программа реализует часть налогов в счет улучшения условий труда - до 30% от общего объема страховых взносов. Эти средства также направляются и на санаторный отдых сотрудников, сообщает Vostokmedia.com.

Фонд предоставляет огромный спектр программ, но самыми востребованными из них являются медосмотр сотрудников (64,2 миллиона рублей), покупка средств защиты (44,9 миллиона рублей) и санаторно-курортное лечение (26,3 миллиона рублей).

В 2018 году ФСС получил 397 заявлений от организаций на общую сумму финансирования более 115 миллионов рублей. В текущем году на территории Приморья их стало более 500, а объем финансирования - более 165,4 миллиона рублей. Из них - 213 организаций из Владивостока (финансирование 57,5 миллиона рублей). Также ФСС выделил более 26 миллионов рублей на санаторное лечение жителей Приморского края, из которых - 193 пенсионера. Финансирование их лечения составило 8,7 миллиона рублей.

Отмечается, что руководство компаний должно заранее распределить бюджет для того, чтобы выделить необходимую сумму. Впоследствии ФСС возместит ее. Подробности программы можно узнать на сайте ФСС.

#Новости#Общество
Подпишитесь
Житель в Ростовской области умер после укуса кошки
Сегодня, 10:31
В Ростове трехлетний ребенок выжил после падения с шестого этажа
Сегодня, 11:22
«Приятно, что нас слышат»: ростовчане рады отмене масштабных гуляний на Новый год
Сегодня, 11:21
Аэропорт Платов в Ростове подготовили к работе в осенне-зимний период
Сегодня, 11:19
Первые грузовики из Крыма через Мариуполь добрались до Ростовской области
Сегодня, 11:13
Мэрия хочет сделать побратимом Ростова столицу Замбии город Лусака
Сегодня, 10:58