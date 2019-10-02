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Из онкологического центра Блохина не уволился ни один сотрудник

2 октября 2019, 12:43
Фото: pixabay.com
В пресс-службе НМИЦ онкологии им. Н.Н. Блохина сообщили о том, что учреждение на этот момент не получало новых заявление об увольнении.

Директор учреждения Иван Стилиди ранее прокомментировал ситуацию и заявил, что он получил пять заявлений об увольнении. При этом он подчеркнул, что подпишет эти заявления лишь в случае, если в них будет отражена адекватная причина увольнения, в результате которого никто из пациентов не окажется обделенным медицинской помощью. Об этом 1 октября сообщило агентство RNS.

Некоторое время назад на портале «Альянс врачей» появилась видеозапись, на которой несколько сотрудников НМИЦ детской онкологии и гематологии имени Блохина требовали отставки руководства учреждения. В противном случае, они пригрозили массовым увольнением. В качестве причин своего недовольства, они выделили низкие зарплаты сотрудников, плохие условия для пациентов и неприемлемую политику руководства.

После этого начиналось проверка учреждения со стороны специальной комиссии из министерства здравоохранения. Параллельно с этим, руководство центра обратилась к ведущим российским врачам в лице Леонида Рошаля, Александра Румянцева, Владимира Полякова и Елены Байбариной, чтобы они оценили действия сотрудников центра с точки зрения права.

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