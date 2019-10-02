Из онкологического центра Блохина не уволился ни один сотрудник

Директор учреждения Иван Стилиди ранее прокомментировал ситуацию и заявил, что он получил пять заявлений об увольнении. При этом он подчеркнул, что подпишет эти заявления лишь в случае, если в них будет отражена адекватная причина увольнения, в результате которого никто из пациентов не окажется обделенным медицинской помощью. Об этом 1 октября сообщило агентство RNS.